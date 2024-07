Macron "deve curvar-se". Esquerda aliada bate extrema-direita aquém da maioria absoluta

, logo que as projeções de resultados relegaram o partido da extrema-direita para um inesperado terceiro lugar, uma semana depois de uma primeira volta que parecia prometer um triunfo.O presidente do partido, Jordan Bardella, começou por agradecer aos eleitores pelo que descreveu como uma “onda patriótica”., quis ainda propugnar Jordan Bardella no pavilhão de Chesnaye du Roi, no sudeste de Paris.“Tendo em conta a política que vai ser aplicada nos próximos meses e que não vai responder a nenhuma das preocupações dos franceses, o Rassemblement National incarna a única alternância perante o partido único”, estimaria.Depois foi a vez de Marine Le Pen.Le Pen tratou de agitar a ideia de que o seu é “o primeiro” partido em França: “A maré está a subir. Ela não subiu assim tão alto desta vez, mas ela continua a subir e, consequentemente, a nossa vitória é apenas adiada. Tenho demasiada experiência para ficar desiludida por um resultado em que duplicamos o nosso número de deputados”.

Emmanuel Macron, “deve curvar-se”

…e Attal abriu a porta de saída



Numa intervenção ao país,. Tratou de garantir, ainda assim, estar preparado para assegurar a gestão corrente enquanto não for nomeado um novo chefe de governo.“Esta dissolução não a escolhi”, atalhou o governante francês.“Esta noite começa uma nova era”, rematou, acrescentando que o destino de França se decide “como nunca no Parlamento”.

Os números

Os relógios em França marcavam as 20h00 (19h00 em Lisboa) quando os meios de comunicação social do país começaram a divulgar as projeções de resultados: a Nova Frente Popular ficava à cabeça d segunda volta com a eleição de 172 a 192 deputados à Assembleia Nacional – sem alcançar uma maioria absoluta, cujo limiar é de 289 assentos no hemiciclo.Num volte-face relativamente à primeira volta, o Rassemblement National, de extrema-direita, surgia em terceiro lugar com 132 a 152 deputados eleitos.

Quando estavam definidos 552 dos 577 assentos no Parlamento francês, a Nova Frente Popular garantia a eleição de 176 deputados, o campo presidencial Ensemble elegia 154 e o Rassemblement National 140.



Em detalhe, à esquerda, as projeções atribuíam entre 68 a 74 assentos à França Insubmissa, entre 63 e 69 ao PSF e entre 32 e 36 aos Ecologistas.No campo presidencial, a Renascença deveria obter entre 95 a 105 assentos, o MoDem 31 a 37 e o Horizons entre 24 a 28.E no que toca ao domínio do Rassemblement National, os números apontavam para a eleição de 120 a 136 deputados deste partido e de 12 a 16 deputados por parte da fação aliada dos Republicanos.Os Republicanos obteriam entre 57 a 67 assentos.

“Prudência”

Pouco depois da divulgação das projeções,. O que, na prática, poderá empurrar uma clarificação para o próximo dia 18 de julho.Indicava ainda o Eliseu que Emmanuel Macron optaria por uma postura de “prudência” face à distribuição de forças emanada do processo eleitoral.