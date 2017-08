Assembleia Constituinte promete defender Venezuela de "agressões imperialistas"

Ana Romeu, Pedro Pessoa - RTP



"Chantagem pela fome"

Sem jornalistas em número significativo mas com a presença dos novos 545 deputados a quem caberá elaborar um novo documento constitucional e substituir a “minoria violenta” que, segundo Delcy Rodríguez, tentou destabilizar o regime ao longo dos últimos meses.A antiga chefe da diplomacia venezuelana foi eleita por unanimidade como Presidente da Assembleia Constituinte, na votação da proposta apresentada por Fernando Soto Rojas, deputado histórico do Partido Socialista venezuelano. Aristóbulo Istúriz Almeida assumiu o lugar de primeiro vice-presidente da Constituinte. Isaías Rodríguez ocupa o cargo de segundo vice-presidente.No discurso empenhado após a sessão de juramento enquanto presidente, Delcy Rodríguez deixou uma mensagem clara à comunidade internacional, que nos últimos dias tem criticado o regime de Nicolás Maduro.Vários países e entidades, incluindo a União Europeia, os Estados Unidos e, mais recentemente, o Vaticano, pediram contenção ao Governo venezuelano e anunciaram que não reconheciam a eleição para a Assembleia Constituinte, convocada pelo Presidente.A antiga ministra rejeitou as críticas apontadas ao regime de Maduro e prometeu que a Venezuela vai resolver os problemas internos “sem qualquer tipo de ingerência estrangeira”. "Um povo dono do seu destino e sem ordens externas", disse.“Que a comunidade internacional não se engane com a Venezuela. Vamos resolver as nossas questões entre venezuelanos e venezuelanas, sem intervenções estrangeiras e sem mandatos imperiais”, declarou.Rodríguez respondeu diretamente às sanções económicas que foram aplicadas esta semana pelos Estados Unidos, ou ao bloqueio iminente do país na Mercosur e garantiu: “Teremos o poder para combater a guerra económica. (...) A chantagem pela fome não vai funcionar. Na Venezuela não há fome, há vontade”.Ao contrário da visão da maioria dos países estrangeiros e da oposição, a nova Assembleia Constituinte é sinónimo de "paz". "Com a Constituinte chegou imediatamente a paz. O povo venezuelano demonstrou que nada o detém quando está decidido a defender a paz e a soberania nacional", sublinhou a nova dirigente.Aplaudida de pé em vários momentos durante o discurso após juramento, Rodríguez evocou insistentemente a Constituinte de 1999, protagonizada por Hugo Chávez, bem como o modelo instaurado pelo antigo dirigente da Venezuela. "Um modelo exclusivo no mundo", que sofreu, segundo a Presidente da Assembleia Constituinte, uma "conspiração sem paralelo".Para a dirigente, a nova Assembleia Constituinte "nasceu de um profundo conflito histórico gerado por um grupo minoritário, que pretende ser de pátria e a restauração do modelo neoliberal a custo de qualquer preço". "Não viemos destruir a nossa Constituição, viemos defendê-la, viemos melhorá-la e fortalece-la", garantiu.Sobre a oposição que tem estado nas ruas e no Palácio Legislativo, Rodríguez considera-os "direita contra-revolucionária fascista" que apostou na "violência criminal com fins políticos". "Sofrimento, tortura, essa foi a nossa juventude. Mas isso acabou graças a Chávez", disse ainda a antiga ministra.A nova Assembleia Constituinte começa a trabalhar já no sábado a partir do Palácio Legislativo. O Parlamento (Assembleia Nacional), que se recusa a conhecer o resultado da Constituinte, marcou para segunda-feira uma sessão extraordinária.