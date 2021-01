AstraZeneca. Bruxelas insta farmacêutica a cumprir contrato das vacinas

A União Europeia assinou com a farmacêutica um contrato de 336 milhões de euros para a entrega de vacinas contra a covid. A AstraZeneca nega-se agora a entregar as quantidades inicialmente negociadas, colocando à frente as necessidades do Reino Unido.