AstraZeneca. EMA continua a considerar que benefícios superam riscos e "efeitos colaterais"

Os benefícios do Vaxzevria (anteriormente denominada como vacina AstraZeneca contra a Covid-19) "superam os riscos em adultos de todas as idades", informa a Agência do Europeia do Medicamento num comunicado.



No entanto, "casos muito raros de coágulos sanguíneos associados a plaquetas sanguíneas baixas ocorreram após a vacinação".



A Vaxzevria (anteriormente denominada como vacina AstraZeneca contra a Covid-19) está autorizada na União Europeia para prevenir a doença provocada pelo SARS-CoV-2, "que pode causar doença grave e morte", como recorda a EMA, além de "também poder ter consequências a longo prazo em pessoas de todas as idades, inclusive em pessoas saudáveis".





Em conferência de imprensa para a divulgação de dados adicionais sobre a vacina da AstraZeneca, o diretor executivo da EMA, Noël Watthion, confirmou que "os benefícios desta vacina compensam os riscos".





"Contudo, há efetivamente registados casos raros de coágulos sanguíneos", continuou, recordando que essa informação já tinha sido atualizada no início de abril. "Foi importante que os porfissionais de saúde tivessem conhecimentos destes potenciais efeitos para poderem ser precocemente detetados".







De forma a poder apoiar as autoridades nacionais na tomada de decisão sobre a melhor forma de usar a vacina, a Comissão de Medicamentos Humanos da EMA (CHMP) voltou a analisar os dados disponíveis sobre o risco da ocorrência de coágulos sanguíneos e os benefícios da vacina para os diferentes grupos etários e taxas de infeção.

Benefícios e riscos conhecidos da Vaxzevria

, afirmou o diretor executivo da EMA, acrescentando que para esta nova revisão dos dados sobre os efeitos após a vacinação, a Agência Europeia do Medicamento contou com a colaboração dos vários Estados-membros e o reporte dos raros casos de efeitos colaterais.Baseados nos dados conseguidos, afirmou Watthion, a Vaxzevria é eficaz na prevenção das hospitalizações, dos internamentos em unidades de cuidados intensivos e das mortes por Covid-19., lê-se também no comunicado do regulador europeu.





Os dados desta segunda análise mostram que os benefícios da vacinação são maiores com o aumento da idade e das taxas de infeção. Mas segundo Watthion, dados disponíveis eram insuficientes para avaliar "num contexto mais aprofundado sobre os benefícios e riscos relacionados com o género".







(em atualização)