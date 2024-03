Ataque a Moscovo. A guerra na Ucrânia desviou as atenções da Rússia da ameaça islâmica?

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao complexo Crocus City Hall e as autoridades norte-americanas afirmaram que parecia ser obra do ISIS-K, o ramo terrorista que está ativo no Paquistão, Afeganistão e Irão, e uma das forças mais violentas do autoproclamado Estado Islâmico. Os acontecimentos desde o momento do ataque parecem suportar esta afirmação.







O aviso público dos EUA, no dia 7 de março, falava de relatos de que “extremistas” tinham “planos iminentes para atacar grandes ajuntamentos em Moscovo”, especificamente concertos, e aconselhava os cidadãos norte-americanos que se encontravam na cidade para evitar grandes aglomerações nas 48 horas seguintes.







No entanto, para além do aviso aos seus cidadãos, Washington afirma que também foram partilhadas informações sobre um “ataque iminente” com o Governo russo, que ignorou o aviso., afirmou um funcionário dos EUA numa declaração após o ataque, segundo a BBC



Três dias antes do ataque o presidente russo, Vladimir Putin, classificou os avisos dos EUA como uma “tentativa de intimidar e desestabilizar a nossa sociedade” e dirigiu-se aos líderes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), cuja função é defender o país, sublinhando que a principal prioridade era a operação militar especial, expressão oficial para a invasão da Ucrânia.



"Prioridades erradas"



"O FSB tinha obviamente as suas prioridades erradas. Os seus principais recursos estavam virados para a Ucrânia e para a oposição interna. Estas são as prioridades que lhes foram atribuídas a partir do topo", afirmou Mark Galeotti, especialista em serviços de segurança russos, ao jornal

Segundo o especialista, a troca de prioridades dos serviços de segurança da Rússia ajuda a explicar a falha de segurança por parte das autoridades russas incapazes de impedir o ataque terrorista em Moscovo, na passada sexta-feira, ao não terem reforçado as medidas de segurança para proteger locais públicos onde fossem esperadas grandes aglomerações de pessoas.





Mas também a lenta resposta das autoridades russas que permitiram que os atacantes percorressem o recinto do Crocus City Hall, matando mais de 100 pessoas, e fugissem sem serem detidos ou abatidos no local.



Necessárias 19 horas para falar à nação

Apesar de ainda não ser conhecida a natureza exata das informações que foram transmitidas a Moscovo, tudo parece indicar que a desconfiança entre os dois países tivesse levado o Kremlin a suspeitar das intenções dos EUA, considerando os avisos como uma tentativa de ameaçar ou intimidar a Rússia, relativamente ao conflito na Ucrânia.



num discurso em que anunciou que os suspeitos tinham sido detidos e se preparavam para cruzar a fronteira com a Ucrânia, onde, os ucranianos tinham preparado uma “janela” para ajudá-los a escapar.que já tinha reivindicado a responsabilidade pelo ataque,, levada a cabo em território ucraniano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já afastou qualquer envolvimento do seu país e acusa Putin de tentar culpar os ucranianos.

Vladimir Putin condenou o ataque, considerando-o um ato terrorista “bárbaro e sangrento” e, afirmou que os terroristas seriam punidos e que ninguém que tivesse participado no ataque seria poupado. Os quatro suspeitos estão em prisão preventiva, e enfrentam uma possível pena de prisão perpétua, pelo pior ataque terrorista na Rússia nos últimos anos.







Sensação de que o terrorismo tinha diminuído