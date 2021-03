Ataque ao Capitólio. Diretor do FBI garante terem sido enviados alertas para possível violência

Uma das questões mais esperadas no Congresso esta terça-feira dizia respeito às falhas de comunicação que ocorreram e à acusação de que o FBI não alertou adequadamente as outras forças de segurança sobre a ameaça de violência a 6 de janeiro, o dia em que o Congresso estava reunido para ratificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

Muitas das questões dos senadores centraram-se no relatório enviado do escritório do FBI em Nortflok, a 5 de janeiro, que, através da análise de várias publicações nas redes sociais, alertava para o facto de extremistas estarem a planear uma “guerra” em Washington no dia seguinte para impedirem a oficialização da vitória de Joe Biden.



Questionado sobre o tratamento dado pelo FBI a este relatório, Wray defendeu perante o Comité Judiciário do Senado que

Terrorismo doméstico

O diretor do FBI deixou ainda claro durante a audiência desta terça-feira que o Antifa e outros grupos de esquerda não participaram no assalto ao Capitólio, descredibilizando a teoria apoiada pelo círculo de apoiantes de Trump de que entre a multidão estavam maioritariamente infiltrados de esquerda.





Wray sublinhou ainda que a informação foi partilhada de três formas diferentes: um e-mail para a task-force contra o terrorismo, discutido num posto de comando e publicado num portal da Internet disponível para outras forças de segurança. “Quanto ao motivo pelo qual a informação não chegou às pessoas de todos os departamentos, não tenho uma resposta para tal”, afirmou o diretor do FBI.“Num mundo perfeito, teríamos demorado mais tempo para descobrir se a informação era confiável, mas nós fizemos a nossa avaliação para levar essa informação às pessoas competentes o mais rápido possível, como eu disse, de três maneiras diferentes, a fim de deixar o mínimo possível ao acaso”, disse Wray. “Era mais do que um e-mail”, acrescentou.Apesar disso, o diretor do FBI acrescentou quee estão a investigar “como o processo [de comunicação] poderia ter sido melhorado”.”, disse Chris Wray.destacando a crescente preocupação por parte do FBI em combater o aumento da violência nos EUA, nomeadamente de grupos de milícias, supremacistas brancos e anarquistas. A ameaça que representam está a ser tratada com a mesma urgência de grupos terroristas internacionais, como o Estado Islâmico ou a Al Qaeda, garantiu Wray, sublinhando que o FBI tem “soado o alarme” há “vários anos”.”, disse Wray perante o Congresso, apelando aos norte-americanos a denunciarem qualquer ato de terrorismo.A teoria cada vez ganhava menos força, à medida que vários manifestantes pró-Trump confirmaram que o Antifa e outros movimentos de esquerda não estiveram envolvidos no ataque e assumem “orgulhosamente” a responsabilidade pela acometida.Por sua vez, Wray afirma que a maioria dos invasores eram “extremistas violentos com motivação racial, principalmente defensores da supremacia branca”.A equipa de investigadores federais de Chris Wray está atualmente a analisar milhares de pistas de forma a processar as pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio.As autoridades norte-americanas já detiveram mais de 300 pessoas e identificaram outras centenas por envolvimento na invasão. Pelo menos 18 pessoas associadas ao grupo de extrema-direita Proud Boys foram acusadas e nove pessoas ligadas aos Oath Keepers, grupo paramilitar de extrema-direita, estão também a ser acusadas de ter conspirado desde novembro para invadir o Capitólio e, assim, tentar impedir a certificação de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos.