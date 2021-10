Ataque com arco e flechas na Noruega fez cinco mortos e dois feridos

Num primeiro momento os meios de comunicação noruegueses tinham relatado que seriam, pelo menos, quatro mortos e vários feridos, mas não existia confirmação oficial.O ataque teve lugar ao início da noite na cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega.

“Acreditamos que estará só envolvida uma pessoa neste crime. É natural analisar se se tratou de um ato terrorista, mas o homem ainda não foi interrogado”, adiantou poucos minutos depois do ataque o oficial da polícia local, Øyvind Aas, sublinhando que ainda se desconhecem as motivações.







As autoridades adiantaram ainda que o autor do ataque foi detido.



“O homem que cometeu este ato foi detido e, de acordo com as nossas informações, é a única pessoa envolvida”, referiu Øyvind Aas, sublinhando que as autoridades não estão a procurar mais ninguém.