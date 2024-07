Ataque em Khan Younis causa várias vítimas mortais

O exército israelita anunciou ter realizado um ataque na zona de Khan Younis e o Hamas divulgou um comunicado acusando Israel de atacar civis.“A ocupação israelita por parte do exército levou a um bombardeamento em massa a tendas com refugiados em Khan Younis. O massacre matou e feriu mais de cem pessoas, incluindo membros do serviço de urgência civil”.

Numa nova atualização, o Hamas afirmou que são já mais de 70 as vítimas mortais e que há perto de 300 feridos. O grupo que lidera a Faixa de Gaza declarou também que o ataque mostra que Israel não está interessado em manter conversações para um cessar-fogo.







Feridos começaram a ser levados para vários hospitais da região. À AFP, um dos diretores hospitalares falou em casos graves, que incluem amputações. Suhaib al-Hams afirmou que a situação é de "desastre".







Em declarações a uma rádio, o exército israelita confirmou ter atacado posições do Hamas em Khan Younis e que dos responsáveis do Hamas, Mohammed Deif, terá sido morto durante a operação.





A guerra entrou no décimo mês, depois do ataque do Hamas no Sul de Israel a 7 de outubro de 2023. Mais de mil pessoas foram mortas. Israel encetou uma ofensiva sobre a Faixa de Gaza para terminar com o Hamas. Até ao momento contam-se perto de 40 mil vítimas mortais, a maioria civis, de acordo com o ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas.