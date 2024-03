O presidente chinês e o primeiro-ministro indiano condenaram o ataque em Moscovo.



Xi Jinping apresentou "as condolências" ao homólogo russo, Vladimir Putin, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.



"A China condena vigorosamente o ataque terrorista e apoia firmemente os esforços do Governo russo para manter a segurança e a estabilidade" no país, disse Xi Jinping.



Também Narendra Modi condenou o "hediondo ataque terrorista" a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo.



"A Índia está solidária com o Governo e o povo da Federação Russa neste momento de dor", escreveu Modi na rede social X.