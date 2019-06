Ataques a petroleiros. Príncipe herdeiro saudita culpa o Irão

Carlos Santos Neves - RTP16 Jun, 2019, 07:56 | Mundo

Depois de o ministro saudita da Energia, Khalid al-Falih, ter instado a uma “rápida e decisiva resposta à ameaça aos aprovisionamentos energéticos”, o príncipe herdeiro saudita decidiu chamar a si o apontar do dedo a Teerão, na sequência de posições análogas dos Estados Unidos e do Reino Unido.



Os preços do petróleo sofreram um aumento de 3.4 por cento desde os acontecimentos de quinta-feira. E as seguradoras de navios adiantam que os custos das travessias no Médio Oriente subiram dez por cento.

“Além da especulação”

Também em Washington são audíveis vozes que afastam um apetite pela via do conflito amado. Ao mesmo tempo, porém, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos sinaliza estar a preparar “planos de contingência”.



Apelos à calma



c/ agências

Em entrevista ao jornal sauditaperante os aparentes ataques contra petroleiros.Na quinta-feira, o navio japonês Kokuka Courageous, que transportava metanol no mar de Omã, perto do estreito de Ormuz, foi sacudido por explosões, que terão provocado um incêndio. As chamas foram rapidamente apagadas. O mesmo aconteceu a um segundo petroleiro carregado de nafta, o Front Altair, propriedade de um armador de Chipre com origem norueguesa.Bin Salman deixou mesmo um aviso:No mesmo dia das explosões, os Estados Unidos tornaram público um vídeo com o objetivo de demonstrar o envolvimento do Irão em aparentes atos de sabotagem. Segundo o Pentágono, tartar-se-ia de imagens de operacionais dos Guardas Revolucionários iranianos.“O Irão fê-lo e sabemos que o fez porque vimos o barco”, vincava na sexta-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, em declarações à estação Fox News.Além das ações contra navios, Washington tem também acusado o Irão de estar na origem dos ataques de 14 de maio coma duas estações de bombagem da Arábia Saudita. O Governo iraniano refuta ambas as acusações e denuncia uma “campanha iranofóbica”.Entre os aliados da Administração norte-americana há vozes dissonantes. Citado pela agência Kyodo, o Ministério japonês dos Negócios Estrangeiros veio reclamar mais provas que sustentem a tese de um papel iraniano nos ataques aos navios.“Se ter o nível necessário de especialização é considerado um argumento convincente para estabelecer que foi o Irão, isso também se aplicaria aos Estados Unidos e a Israel”, apontou fonte da diplomacia do Japão.As explosões de quinta-feira aconteceram no momento em que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, estava em conversações, em Teerão, com o guia supremo do regime, oAli Khamenei.“Os ataques afetaram seriamente a reputação do primeiro-ministro, que estava a tentar mediar o conflito entre os Estados Unidos e o Irão”, frisou fonte próxima de Abe, igualmente citada pela Kyodo, para acrescentar que “cometer erros na determinação dos factos seria inadmissível”.Perante o alinhamento de Londres com Washington,Outras chancelarias optaram pela cautela. O Governo alemão veio dizer que o vídeo publicado pelos norte-americanos foi insuficiente para provar o envolvimento do Irão. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu a realização de um inquérito independente.A par deste diferendo, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, capitalizou ontem a participação num encontro de líderes asiáticos no Tajiquistão - onde esteve também o Presidente da Rússia, Vladimir Putin - para reiterar que não restará a Teerão outra via que não a do abandono progressivo dos compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015.Isto se o regime não testemunhar “sinais positivos” por parte dos signatários que se mantêm vinculados ao pacto denunciado por Donald Trump.