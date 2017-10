Atirador de Las Vegas disparou durante nove a 11 minutos

Jorge Almeida - RTP04 Out, 2017, 12:21 / atualizado em 04 Out, 2017, 12:22 | Mundo

Todos os indícios apontam para que Stephen Paddock tenha planeado o massacre de Las Vegas com o máximo detalhe.



Além de ter alugado um quarto com “campo aberto” para o espaço onde decorria o festival de música country, equipou câmaras de vigilância na suíte e no corredor do 32.º piso do hotel Mandalay Bay.



As autoridades policiais ainda estão a investigar se as câmaras estavam a transmitir para algum local.







O contabilista reformado de 64 anos equipou 12 armas com os denominados bump stocks ou slide fires, que proporcionam uma maior cadência de tiro por minuto. Durante os nove a 11 minutos que durou o tiroteio, foram disparadas largas centenas de balas.

Seguranças travaram massacre

Os seguranças do hotel foram os primeiros a chegar à porta do quarto onde estava Stephen Paddock. Só que o atirador estava a vê-los através das câmaras que tinha instalado.







O atirador ainda disparou para o corredor e atingiu um dos seguranças, que teve um papel crucial na sua localização. Quando a polícia chegou ao 32.º piso do Mandalay Bay, Paddock já se teria suicidado.

Dinheiro transferido para onde viajou a namorada

A companheira do atirador, Marilou Danley, viajou de Los Angeles para Manila no dia 25 de setembro. Dez dias antes tinha realizado a mesma viagem para as Filipinas. Precisamente para onde o autor do massacre fez uma transferência bancária de 100 mil dólares.



As autoridades norte-americanas estão a investigar em conjunto com a polícia filipina para descobrirem quem recebeu o dinheiro.







A australiana Marilou Danley regressou a Los Angeles na terça-feira e encontra-se sobre custódia do FBI. Os agentes federais acreditam que a companheira de Paddock, que vivia com ele em Mesquite, a cerca de 120 quilómetros de Las Vegas, pode ajudá-los a perceber as motivações do atirador.



No total, a polícia apreendeu 47 armas em três locais diferentes: no quarto de hotel e nas suas duas casas em Verdi e Mesquite, no Estado do Nevada. Foram também encontrados milhares de munições e uma substância utilizada em explosivos no interior do seu carro.







O atirador não tinha antecedentes criminais e não são conhecidas quaisquer ligações a grupos terroristas.



O único elo que Paddock tinha com o mundo do crime era o facto de o pai ter sido um assaltante de bancos na década de 60 do século passado e ter estado na lista dos mais procurados pelo FBI.