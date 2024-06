"Atiraram-no à água". Guarda costeira grega acusada de causar a morte de migrantes

Terão sido 43 as pessoas a morrer após serem forçadas a sair das águas territoriais gregas entre maio de 2020 e 2023, segundo a estação britânica. Algumas delas ainda estavam em embarcações quando foram encontradas pela guarda costeira, enquanto outras já tinham alcançado ilhas gregas e foram obrigadas a regressar ao mar.





Um dos migrantes ouvidos, natural dos Camarões, explicou que foi perseguido por guardas quando, em setembro de 2021, chegou à ilha grega de Samos com a intenção de se registar como requerente de asilo.



"Ainda mal tínhamos atracado e a polícia apareceu por trás", contou. "Eram dois polícias vestidos de preto e três outros em trajes civis. Estavam mascarados, só se viam os olhos".



Este homem estava acompanhado por dois outros, um também dos Camarões e outro da Costa do Marfim. “A polícia começou a discutir com um deles. Atiraram-no à água. Depois o outro disse ‘salvem-me, não quero morrer’. Mas atiraram-no e afundou-se, as águas envolveram-no”, relatou à BBC o migrante, que disse ter sido espancado e atirado igualmente à água, mas conseguido nadar até à costa.



Os corpos dos dois outros homens, Sidy Keita e Didier Martial Kouamou Nana, foram recuperados pela guarda costeira turca.







A BBC mostrou a um antigo membro da guarda costeira da Grécia vídeos de 12 pessoas a entrarem numa embarcação das autoridades e a serem depois aparentemente largadas ao abandono num pequeno barco. Para este ex-guarda, o ato é "obviamente ilegal" e "um crime internacional".

Grécia rejeita acusações

, nomeadamente de forçar pessoas a voltar para a Turquia, o que é ilegal à luz do direito internacional. Nunca foram, porém, conhecidos oficialmente números acerca de mortes de migrantes como consequência dessas ações. investigação da BBC, que surge no novo documentário “Dead Calm: Killing in the Med?” (“Calmaria: Matar no Mediterrâneo?”), baseou-se em testemunhas, imprensa local, organizações não-governamentais e na guarda costeira turca.Em cinco dos 15 incidentes analisados,. Em quatro desses casos, já se encontravam em terra, nas ilhas gregas, quando foram encontrados e obrigados a regressar ao Mediterrâneo.

Vários outros migrantes contaram que foram colocados em embarcações insufláveis sem motor que, já no mar, se esvaziaram, com algumas a aparentarem terem sido furadas.





A BBC revelou às autoridades gregas as descobertas, mas estas responderam que, negando todas as acusações.A Grécia é a porta de entrada de muitos migrantes para a Europa. Em 2023, este país recebeu 16 por cento das mais de 263 mil chegadas destas pessoas ao continente.