Ativistas russos. Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu pede respostas escritas a Medina

A carta, assinada por Juan Fernando López Aguilar, refere que a situação da partilha de dado dos ativistas pró-Navalny com a Embaixada russa e outros casos dados a conhecer pela auditoria, gera preocupação à Comissão.



“Esta revelação suscitou elevada preocupação entre os Membros da Comissão LIBE [Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos] no que diz respeito às violações denunciadas do quadro europeu de proteção de dados, conforme previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)”, pode ler-se na carta. O entendimento da Comissão é o de que "estas transferências de dados pessoais violaram o direito da União”.



Em causa a aplicação do procedimento de fornecer dados dos promotores de manifestações às embaixadas em 182 manifestações desde 2012. A auditoria à Câmara, citada nesta carta, revela que os dados pessoais foram partilhados com embaixadas de países estrangeiros 52 vezes em 2018 e 2019, incluindo as embaixadas de Israel e China.





Perante o sucedido, a Comissão LIBE pede à autarquia uma “resposta por escrito” a uma lista de exigências de esclarecimento:

- clarificar a base jurídica ao abrigo do Capítulo V do RGPD que foi utilizada na transferência dos dados pessoais para países terceiros nestes casos e se a Autoridade Portuguesa para a Proteção de Dados foi informada da prática; - clarificar a base jurídica ao abrigo do Capítulo V do RGPD que foi utilizada na transferência dos dados pessoais para países terceiros nestes casos e se a Autoridade Portuguesa para a Proteção de Dados foi informada da prática;





- explicar a situação no terreno no que diz respeito à violação de dados ocorrida em janeiro de 2021 e as medidas de acompanhamento que foram tomadas;

- confirmar para quais outros países terceiros tais transferências foram feitas;





- fornecer o número de pessoas afetadas por essas transferências;





- esclarecer há quanto tempo esta prática já existe na cidade de Lisboa, e se já terminou;





- definir se a cidade de Lisboa ou o governo português tomaram medidas para proteger os ativistas expostos de potenciais consequências repressivas por parte de países terceiros com os quais os dados pessoais foram partilhados;





- explicar se as autoridades portuguesas tomaram medidas para assegurar o apagamento desses dados pessoais do lado da embaixada beneficiária ou se solicitaram a garantia de que não ocorreram transferências subsequentes.







Violação do direito da União



O presidente da Comissão afirma que, na sua opinião, as “transferências de dados pessoais detidos por autoridades nacionais de um Estado-Membro da UE para missões diplomáticas fora da UE nesse Estado-Membro devem ser consideradas transferências internacionais de dados pessoais, congruentes com a interpretação dada pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados sobre o âmbito territorial do RGPD (Artigo 3)”.



Juan Fernando López Aguilar, um deputado socialista, vem afirmar que o RGPD tem normas específicas para a transferência de dados pessoais para um país que não é membro da União Europeia, com salvaguardas adequadas e na condição de que direitos executáveis e recursos legais efetivos estejam disponíveis para os visados.



“Se uma transferência de dados pessoais for considerada para um país terceiro que não seja objeto de uma decisão de adequação, e se as salvaguardas apropriadas não estiverem asseguradas, uma transferência pode ser feita com base em um número limitado de derrogações para situações específicas (por exemplo, quando um indivíduo consentiu explicitamente com a transferência proposta após ter recebido todas as informações necessárias sobre os riscos associados à transferência)”, refere a carta.



“É nosso entendimento que nenhuma das possíveis derrogações poderia ter sido utilizada nos casos comunicados, o que significa que estas transferências de dados pessoais violaram o direito da União”, refere a carta que tem como destinatário direto Fernando Medina.



A Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu diz que a proteção das pessoas singulares em relação ao tratamento de dados pessoais é da maior importância para e interessa saber como os Estados-Membros da UE cumprem as suas obrigações legais.