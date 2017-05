Autor de atropelamento em Times Square diz que "ouviu vozes"

Inês Geraldo - RTP 19 Mai, 2017, 10:03 / atualizado em 19 Mai, 2017, 11:34 | Mundo

Avançou pela multidão que se encontrava em Times Square e atingiu 22 pessoas. Uma delas, uma rapariga de 18 anos, acabou por morrer. Quatro dos feridos estão em estado grave. De acordo com fontes policiais, o homem disse às autoridades que esperava morrer e que deveriam ter disparado sobre si.



Richard Rojas volta a ser preso depois de dois episódios em que acabou detido por condução sob influência de álcool. Vai ser acusado de homicídio em segundo grau, homicídio agravado com veículo e múltiplas tentativas de homicídio.



O homem de 26 anos avançou sobre a multidão em Times Square, um dos locais mais movimentados da cidade de Nova Iorque. Percorreu três quarteirões antes de colidir com um poste.



“Ele não é uma pessoa má”

Uma das testemunhas, um segurança de um restaurante local que ajudou a polícia a deter Rojas, explicou à imprensa que o homem saiu do carro a gritar sem que se percebesse o que estava a dizer.“Ele começou a gritar. Nenhuma palavra em particular, apenas gritava. Ao mesmo tempo estava a agitar os braços. Havia algo de errado com ele”, afirmou Ken Bradix, segurança do restauranteApesar de o incidente relembrar o modo de atuação nos atentados de Londres, Berlim ou Nice, a polícia nova-iorquina descarta que este tenha sido um ato de terrorismo.Um dos vizinhos de Richard Rojas no Bronx declarou à Reuters que o homem de 26 anos voltou do serviço militar com problemas de alcoolismo, mas disse também acreditar tratar-se de uma boa pessoa.“Ele passou por tempos complicados. Não façam dele um terrorista. Ele serviu este país e quando regressou ninguém o ajudou. É meu amigo. Preocupo-me com ele e esta situação magoa”, disse Harrison Ramos.O vizinho de Richard Rojas explicou conhecer o antigo militar desde a sua infância e disse que “não é uma pessoa má”.De acordo com um investigador que falou ao, Richard Rojas ainda não conseguiu dar uma explicação coerente para o que aconteceu. Tem relatado à polícia “factos aleatórios e sem sentido”.