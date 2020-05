Baixa no Governo britânico por causa de assessor de Boris Johnson

No domingo, o assessor do primeiro-ministro britânico Boris Johnson deu uma conferência de imprensa inédita em Downing Street para esclarecer e justificar as razões pelas quais quebrou as regras de confinamento ao viajar de automóvel com a família para a residência dos seus pais em Durham, a mais de 400 quilómetros de Londres, quando apresentava sintomas compatíveis com a Covid-19.

, tendo em conta que a mulher já apresentava sintomas de infeção com o coronavírus.

Em março, o Governo britânico ordenou a qualquer pessoa com sintomas relacionados com a Covid-19 o isolamento em casa por sete dias e o resto da família por duas semanas, proibindo as saídas, nem para comprar bens essenciais.

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ — Douglas Ross MP (@Douglas4Moray) May 26, 2020

Perante as declarações de Cummings,

“Como pai, o meu instinto é sempre fazer o que é melhor para o meu filho e esposa. Tivemos a sorte de não ter sido infetados por este vírus horrível, mas no caso de virmos a ser estamos preparados para seguir os conselhos do Governo e ficar em casa para conter este vírus”, escreveu o deputado escocês na sua carta de demissão.

"Tenho eleitores que não puderam dizer adeus aos seus próximos; famílias que não puderam fazer luto juntas; pessoas que não visitaram familiares doentes porque seguiram as orientações do Governo. Não posso de boa-fé dizer-lhes que eles estavam errados e um assessor do Governo estava certo”, acrescentou Ross, afirmando que

Decisão “razoável”



“Dominic entende completamente o sentimento de preocupação que as pessoas sentiram quando esta história foi publicada”, disse o presidente do Conselho de Ministros à BBC

Esta terça-feira,Gove, aliado de longa data de Cummings, disse que o assessor não violou as diretrizes do executivo britânico e estava simplesmente a tentar cuidar da sua família.





“A maioria das pessoas entenderá que ele estava sob pressão e procurou colocar a saúde da sua esposa e filho em primeiro lugar”, acrescentou Gove.

Também o primeiro-ministro do Reino Unido disse lamentar “a confusão e raiva” causada, mas manteve o seu apoio a Cummings.