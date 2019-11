Banco Europeu de Investimento anuncia fim do financiamento em combustíveis fósseis

Fotografia: WebSummit

O Banco Europeu de Investimento (BEI) prepara-se para duplicar o investimento em projetos sustentáveis nos próximos 5 anos. Depois de tomada a decisão do fim do financiamento a combustíveis fósseis, a instituição aproxima-se do "Banco do Clima" pedido por Ursula von der Leyen. Em entrevista ao Europa Minha, o Presidente do BEI explica o propósito e os desafios desta transição.