Barricadas e confrontos nas ruas de Minsk após anúncio de vitória de Presidente Lukachenko

A reação não se fez esperar e as ruas da capital bielorrussa, Minsk, severamente patrulhadas ao longo do dia, começaram a encher-se de manifestantes em protesto contra os alegados resultados.







Ao início da noite, a multidão era já considerável.





Minsk now. May the world see that Belarus’s citizen are willing to fight for their rights and for the democracy against another absurd dictator!#ЖывеБеларусь #ElectionDay #Belarus #belaruselections #BelarusStrong https://t.co/rYBipHsp5k — Anastasija (@egzorcism) August 9, 2020





Svetlana Tikhanovskaya reivindicou a vitória, citando dados de assembleias de voto onde os responsáveis das mesas recusaram falsificar os resultados.





Logo após o fecho das urnas, a capital encheu-se de polícias de choque e os dois maiores sites noticiosos independentes foram bloqueados.





Nas ruas, quem se atrevesse a cantar cânticos da oposição, tinha de fugir para não ser detido.

#Belarus: as night falls police are out on the streets arresting anyone who chants against the dictatorship of #Lukashenko pic.twitter.com/Nbr7FMhkI6 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 9, 2020

A contestação só subiu de tom e o grande número de manifestantes acabou por tornar impossíveis as detenções individuais. Muitos bielorrussos começaram a usar as buzinas dos seus automóveis para expressar o seu descontentamento.







A polícia tentou dispersar os protestos com canhões de água, e os manifestantes ergueram barricadas. Em muitas ruas, ousaram enfrentar os agentes. Não se sabe quantas pessoas já terão sido detidas.





O grande controlo das autoridades sobre os meios de comunicação impede o testemunho de observadores independentes. As redes sociais são o grande veículo do que está a decorrer na capital da Bieolorrússia.





Bear in mind that, unlike Ukraine & Georgia, which have had similar situations after stolen elections, Belarus is not a poor country. It’s middle income (GDP ppp p/c $21,000 vs. only $10,000 in Ukraine) - people live better & have more to lose. pic.twitter.com/O6o3xvAqVG — Bryan MacDonald (@27khv) August 9, 2020





Correm rumores, impossíveis de verificar, de que os protestos e a contestação se estenderam a todo o país.



Internet is sporadic across Belarus, collegues report with just bits of text, audio and video microclips. Several cities rose up against rigged elections, journalists report clashes. This footage of enraged crowds is from Minsk pic.twitter.com/noMlWhu9dI — Maksym Eristavi (@MaximEristavi) August 9, 2020





Em cidades como Zhodina e Baranovich, os agentes da polícia de choque terão baixado os escudos e recusado impedir os protestos, de acordo com testemunhos.





Em Minsk, à medida que as horas passam, as ruas enchem-se cada vez mais de pessoas em marcha.Gritam "Vai-te embora!", num recado a dirigido a Lukachenko.

A huge procession in Minsk, Belarus, protesters shout "Leave!" to strongman Lukashenka, who had served 5 terms in a row as president by rigging elections. Belarusians tell him they won't put up with the 6th#BelarusPresidentialElection#StandWithBelarus pic.twitter.com/6COGdGTXS2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2020



More people joining protests against elections rigging in Minsk tonight https://t.co/ovEABRYnir #Belarus pic.twitter.com/ULbr3EQCAe — Liveuamap (@Liveuamap) August 9, 2020 Resposta musculada



A oposição combinava entretanto manifestações após o encerramento das urnas e apesar de muitos sites e redes sociais estarem inacessíveis ou mesmo bloqueadas.





O regime começou a preparar a repressão dias antes, e reforçou a capital com forças militares.

Interesting movement of materiel in Minsk(?) tonight. Belarus has elections tomorrow, and Lukashenko is doing everything he can to stay in power. https://t.co/jkIVuBz4rc — Lord Woodstone (Toss all MAPS out the airlock) (@EricMertz_KC) August 8, 2020



Ao longo de todo o dia, as forças de segurança vigiavam as principais entradas de Minsk e a circulação na capital estava condicionada. Nalguns locais estratégicos foram colocados carros armados e militares, e os edifícios públicos foram cercados com barreiras metalizadas, na antecipação de confrontos.







#Belarus: with elections only a day away police forces in #Minsk are stepping up their repression. Arresting anyone who voices support to the opposition pic.twitter.com/SOvmQQ13ds — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 8, 2020



Também no sábado, o regime tentou impor um clima de medo nas ruas. Mais de 1300 pessoas foram detidas nos últimos meses e nem o fato de se estar nas vésperas do escrutínio foi excepção, como ficou documentado nas redes sociais.





Mal encerraram as urnas, as detenções, aparentemente arbitrárias, recomeçaram.