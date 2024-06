Belém convoca Conselho de Estado para analisar situação na Ucrânia

"O presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 15 de julho, pelas 15h30, no Palácio de Belém, para analisar a situação na Ucrânia, no contexto da Cimeira para a Paz na Suíça, da Cimeira da NATO em Washington e da Reunião da Comunidade Política Europeia no Reino Unido", lê-se numa nota publicada na , lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência , esta quinta-feira.





O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na conferência realizada na Suíça no fim de semana passado sobre a paz na Ucrânia.



A Cimeira da NATO em Washington está marcada para entre 9 e 11 de julho, enquanto o quarto encontro da Comunidade Política Europeia ocorrerá em 18 de julho no Reino Unido.



Esta será a 35ª reunião do Conselho de Estado durante os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. A última realizou-se em 27 de março, sobre a situação política na Madeira, ainda com a participação dos conselheiros de Estado eleitos pelo parlamento na anterior legislatura.







O Conselho de Estado já vai contar com os novos membros aprovados pelo Parlamento, esta quarta-feira: Pedro Nuno Santos (PS), André Ventura (Chega) e Carlos Moedas (PSD).





Pinto Balsemão e Carlos César tinham já assento no Conselho de Estado na anterior legislatura, por eleição pelo parlamento. Deixaram de ser conselheiros Manuel Alegre, Sampaio da Nóvoa e Miguel Cadilhe.