Apesar de a educação sexual ser obrigatória na Bélgica desde 2012, foi adotado pelo Parlamento da Federação da Valónia-Bruxelas no início do mês, dia 7, o projeto do decreto do programa "educação para as relações, a vida afetiva e sexual" (Evras) nas escolas de língua francesa, promovido pela ministra belga da Educação francófona, Caroline Désir.





Trata-se de uma formação anual obrigatória, com a duração de apenas duas horas, destinada a pré-adolescentes e adolescentes, que visa promover “o respeito pelos outros” e a “igualdade”, assim como “prevenir a violência nas relações”, "desconstruir estereótipos sexistas e homofóbicos", "prevenir gravidezes não planeadas" e "reduzir as infeções sexualmente transmissíveis".







"instrumento de saúde pública para as escolas", como explica o jornal belga Le Soir, o programa de educação sexual não foi bem aceite por muitos dos pais e associações de origem conservadora, nomeadamente católicos e muçulmanos, que o desvirtuaram ao considerá-lo um "projeto de sexualização de crianças" ou "de pedofilia institucional", como noticia o jornal francês Le Monde. Apesar de ser considerado um, como explica o jornal belga, nomeadamente católicos e muçulmanos, quecomo noticia o jornal francês





O controverso programa Evras tem sido objeto de vários mal-entendidos, fake news e teorias da conspiração difundidas nas redes sociais, o que espoletou o ataque a pelo menos oito estabelecimentos de ensino, na parte francófona da Bélgica, só na última semana.







Estão em curso investigações para determinar a causa dos incêndios, no entanto as autoridades não têm dúvidas de que se trata de um ato criminoso, motivado pela ira dos opositores do programa. É possível ler nas paredes das escolas vandalizadas "No Evras", o que significa não à "educação para a vida relacional, afetiva e sexual".







Apesar de os atos de vandalismo não terem causado feridos e os prejuízos materiais serem pequenos, em entrevista à RTBF Paul Magnette, presidente da câmara de Charleroi, a maior cidade da região da Valónia, no sul do país, considerou os ataques como um "ato de terrorismo" contra a "liberdade pública, a liberdade de ensino".





"Estes ataques, estes atos de pura barbárie contra as escolas, devem ser levados muito a sério", afirmou Paul Magnette.