Biden chama Putin de "louco". Kremlin compara-o a "triste cowboy de Hollywood"

"Temos um filho da mãe louco como Putin e outros e temos sempre de nos preocupar com conflitos nucleares, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima”, afirmou Biden durante uma angariação de fundos em São Francisco.







Biden que já chamou outras pessoas de "filho da mãe" . Em janeiro de 2022, foi apanhado a usar o mesmo termo sobre um repórter da Fox News na Casa Branca após uma pergunta sobre a inflação no país. Biden acrescentou que ficou surpreendido com os comentários recentes feitos por seu provável opositor republicano.





Trump comparou a morte suspeita na prisão do líder da oposição russa Alexei Navalny aos seus próprios problemas legais nos EUA . O ex-presidente dos Estados Unidos foi multado em 350 milhões de dólares depois de um juiz de Nova Iorque ter considerado que ele mentiu durante anos sobre a sua riqueza nas declarações financeiras das suas empresas. Trump disse que a decisão judicial era uma forma de "comunismo ou fascismo". Donald Trump expressou admiração por Putin durante seu mandato na Casa Branca 2017-2021 e manteve-o.

", disse Biden."Se eu estivesse aqui há dez, 15 anos e dissesse algo assim, todos achariam que eu deveria estar comprometido", afirmou. "Isso espanta-me", acrescentou Biden.

O presidente norte-americano tem tendência a sair do guião durante as angariações de fundos para as eleições e, nos últimos meses, fez comentários aparentemente não planeados sobre o presidente chinês, o Partido Republicano e o aliado dos EUA, Israel, pelo seu bombardeamento da Faixa de Gaza, recorda a Reuters.

Na semana passada, o presidente dos EUA responsabilizou Putin e "os seus capangas" pela morte do líder da oposição Alexei Navalny.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que a morte de Nalvany foi uma consequência de algo que Putin e os seus capangas fizeram", afirmou Biden na Casa Branca, depois de as autoridades prisionais russas terem anunciado que Navalny tinha morrido. O Kremlin negou envolvimento do principal opositor de Putin e disse que as alegações ocidentais de que o presidente russo era responsável são inaceitáveis.





A dissensão entre Biden e Putin acentuou-se, sem aparente retorno, com a invasão russa da Ucrânia há dois anos, pela qual a Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. As reações de Biden arrefeceram ainda mais as já amargas relações entre os EUA e a Rússia. Na terça-feira, o presidente norte-americano revelou que os EUA vão anunciar um grande pacote de sanções contra a Rússia por causa da morte de Navalny e da guerra da Ucrânia.

Comentários de Biden sobre Putin "rebaixam" os Estados Unidos



O Kremlin afirmou esta quinta-feira que o comentário de Joe Biden sobre o presidente Vladimir Putin "rebaixa" os Estados Unidos e aqueles que usam este tipo de vocabulário - e foi uma tentativa pobre de parecer um "cowboy de Hollywood".

"O uso de tal linguagem contra o chefe de outro Estado pelo presidente dos Estados Unidos não é suscetível de infringir o nosso presidente, o presidente Putin", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Mas rebaixa aqueles que usam esse vocabulário".





"É uma vergonha imensa para (...) os Estados Unidos. Se o presidente de um país usa um léxico destes… deviam ter vergonha", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, num vídeo difundido por um jornalista da televisão pública russa.





Peskov acrescentou que o comentário foi "provavelmente uma espécie de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood. Mas, sinceramente, não acho que seja possível".

"Putin alguma vez usou uma palavra grosseira para se dirigir a Joe Biden? Isso nunca aconteceu. Por isso, penso que esse tipo de vocabulário desvaloriza a própria América", rematou Peskov.