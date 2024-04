Biden considera que Netanyahu está a cometer "um erro" na Faixa de Gaza

disse Joe Biden, durante uma entrevista à cadeia televisiva de língua castelhana Univision, em resposta a uma questão sobre a condução da guerra por Israel.A entrevista foi gravada na quarta-feira passada - dias depois de ataques militares israelitas terem provocado a morte de sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen (WCK).

Endurecimento das palavras de Biden

Este foi dos comentários mais severos do presidente norte-americano dirigido a Netanyahu, quando os EUA demonstram uma impaciência crescente perante o desastre humanitário em curso no território palestiniano atacado pelo exército israelita.Os EUA têm apoiado fortemente Israel desde que o Hamas lançou um ataque sem precedentes a 7 de outubro. No entanto, nas últimas semanas, Washington tem endurecido as suas políticas e na semana passada, Joe Biden avisou mesmo que os EUA seriam forçados a mudar a política em relação a Israel. Israel respondeu com a aprovação da reabertura de duas novas passagens de ajuda em Gaza , ao mesmo tempo que anunciou, no fim de semana, que estava em curso uma retirada das tropas da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.Para além disso, Washington tem também recusado usar a palavra “genocídio” para descrever as ações de Israel em Gaza. Esta terça-feira, o secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, defendeu Israel das acusações de que estará a conduzir um extermínio em massa na Faixa de Gaza, reiterando que os EUA “não têm provas” de que esteja a ser cometido um genocídio.