Biden destapa dados sobre Wuhan para "chegar ao fundo das origens da covid-19"

A cidade chinesa de Wuhan foi considerada o epicentro da pandemia da covid-19, a partir de 2019.







O presidente norte-americano, Joe Biden, decidiu aprovar um projeto-lei para levantar o segredo de dados relativos ao laboratório de virologia da mesma cidade – Wuhan Institute of Virology. Esta medida prevê também a divulgação de informações sobre possíveis ligações entre o laboratório e as origens do surto.





(…)ligações ao Instituto de Virologia de Wuhan”, sublinhou a Casa Branca em comunicado. "Devemos conhecer a origem para garantir que saberemos prevenir as pandemias futuras", acrescentou.

“Partilho o objetivo do Congresso em divulgar o máximo de informações possível sobre a origem” da covid-19, insistiu Biden.





“Ao implementar esta legislação, o meu Governo desclassificará e partilhará o máximo possível essas informações”, prosseguiu o gabinete do presidente norte-americano.





Biden referiu em 2021 que, após assumir a Presidência, tinha “orientado a comunidade dos serviços secretos para usar todas as ferramentas à sua disposição” na pesquisa da origem do vírus. Agora, confirma que a investigação está “em andamento” e, em breve, as informações serão tornadas públicas. Garante em simultâneo que o que for divulgado não causará “danos à segurança nacional”.

E o lado chinês?

A desclassificação e divulgação de dados sobre o laboratório chinês de Wuhan poderá desencadear um conjunto de leituras de correlações a implicar o Instituto de Virologia de Wuhan e o epicentro da pandemia.





Com esta resolução, Biden arrisca exacerbar o desentendimento com presidente da China, Xi Jinping.









As dúvidas sobre a origem do vírus subsistem entre várias agências norte-americanas. Uma parte considera que a contaminação do vírus aconteceu aleatoriamente a partir um animal infetado. Outra atribui a origem à produção laboratorial, designadamente no Instituto de Virologia de Wuhan.

O Departamento de Energia dos EUA, uma das agências norte-americanas que investigam o surto, concluiu com “pouca confiança” que o vírus provavelmente veio de um laboratório. Esta análise vai ao encontro da avaliação do FBI, mas contraria as indicações de outras agências.