Biden dramatiza discurso. O mundo enfrenta "uma hora negra" com a guerra na Ucrânia

O presidente norte-americano declarou esta terça-feira que o mundo está a atravessar “uma hora negra na nossa história” com a invasão russa da Ucrânia. As observações de Joe Biden foram proferidas no âmbito dos encontros mantidos com os parceiros do Japão, Índia e Austrália. Estas quatro nações constituem o Quad, grupo nascido na ressaca do tsunami de 2004.