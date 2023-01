Blinken no Médio Oriente para aliviar tensão entre israelitas e palestinianos

Blinken vai deslocar-se esta segunda-feira a Jerusalém, onde se avistará com o primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu. Na terça-feira, vai a Ramallah para manter conversações com o líder palestiniano Mahmud Abbas.Na quinta-feira, dez pessoas morreram numa rusga do exército israelita no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Naquela que foi uma das operações mais mortíferas nas últimas décadas.Israel afirmou que tinha como alvos militantes da Jihad Islâmica e, na sexta-feira, atingiu locais da Faixa de Gaza governada pelo Hamas em resposta ao disparo de foguetes a partir do enclave.Na sexta-feira e no sábado, sete pessoas foram mortas e duas ficaram feridas em ataques em Jerusalém Oriental, a parte palestiniana da Cidade Santa ocupada por Israel e anexada, com um dos ataques a ocorrer perto de uma sinagoga.Perante o aumento da violência, Blinken vai instar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o presidente palestiniano, Mahmud Abbas, a "tomarem medidas urgentes para conter a violência", como adiantou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, depois de Washington ter condenado o ataque "terrível" em Jerusalém Oriental.

Em janeiro, Itamar Ben-Gvir, um ideólogo de extrema-direita que é o responsável pela segurança no Governo de Netanyahu, realizou uma visita ao Monte do Templo, o que provocou ameaças por parte do movimento palestiniano Hamas.

A visita de Blinken faz parte dos esforços da Administração Biden para se envolver rapidamente com Netanyahu, que regressou ao cargo no final de dezembro, liderando o Governo mais à direita na história de Israel.O primeiro-ministro israelita há mais tempo em funções teve uma relação intensa com o último presidente democrata, Barack Obama, quando Benjamin Netanyahu tomou abertamente o partido dos seus adversários republicanos contra a diplomacia norte-americana com o Irão.No Cairo, um importante aliado regional de Washington, o secretário de Estado norte-americano também deverá abordar questões regionais, incluindo a Líbia e o Sudão.O Egito, um dos principais destinatários da ajuda militar norte-americana, é no entanto regularmente apontado por vários países e instituições e também pelos Estados Unidos, pelo seu historial de violações dos Direitos Humanos, considerado "catastrófico" pelas ONG.

O chefe da diplomacia norte-americana também deverá reunir-se no Cairo com atores da sociedade civil e ativistas dos Direitos Humanos, que recordam constantemente que o país tem mais de 60 mil prisioneiros de consciência. Macron apela à calma



O presidente francês, Emmanuel Macron, também apelou à paz após os últimos episódios de violência entre Israel e a Palestina.

Numa conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Macron “recordou a necessidade de se evitar suscetíveis de alimentar a espiral de violência”.O presidente francês manifestou também a sua “disponibilidade para contribuir para o restabelecimento do diálogo entre palestinianos e israelitas”.