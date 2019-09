BoJo: "Antes morto numa valeta" do que pedir novo adiamento

Graça Andrade Ramos - RTP05 Set, 2019, 19:28 / atualizado em 05 Set, 2019, 21:27 | Mundo

"Não se irá conseguir absolutamente nada. Para que servem mais atrasos", acrescentou aos jornalistas, momentos após um discurso perante uma esquadra no norte de Inglaterra.







"Devemos sair da União Europeia a 31 de outubro", martelara, diante dos polícias de Yorkshire.

Para Johnson, seriam preferíveis novas eleições. "Não há outro caminho para o nosso país", insistiu.







O primeiro-ministro talvez espere desta forma recuperar a maioria recém-perdida no Parlamento e adquirir legitimidade para a saída sem acordo no final de outubro.

O atual Governo vai apresentar na próxima-segunda-feira uma nova moção sobre a organização deste novo escrutínio, na véspera da suspensão do Parlamento decretada a semana passada.









Será a segunda tentativa de Boris Johnson para convocar eleições antecipadas, depois dos deputados britânicos terem rejeitado quarta-feira a sua proposta de eleições a 15 de outubro, duas semanas antes da data fatídica.

Palavra aos Trabalhistas

Para Johnson, as eleições terão de se realizar a tempo de decidir que primeiro-ministro irá à cimeira europeia marcada para 17 e 18 de outubro.







"Querem Jeremy Corbyn, com o seu plano de prolongar, para finalmente ficar na União Europeia... Ou querem quem ponha em marcha o Brexit?", perguntou o primeiro-ministro esta tarde.





Na rede Twitter, Jo Johnson, que votou pela manutenção da Grã-Bretanha na União Europeia em 2016, disse que ia colocar "o interesse nacional" acima da "lealdade familiar".





"Saibam dizer-nos o que querem"

Mesmo as intenções da maioria dos deputados, de conseguir novo adiamento do Brexit, inicialmente previsto para 29 de março passado, não têm garantia de sucesso.





O pedido terá de ser aprovado por unanimidade pelos 27 Estados membros da União Europeia e não há sinais de que seja do interesse da UE.







A secretária de estado francesa dos Negócios Estrangeiros, Amélia de Montchalin, considerou à agência France Press que um tal adiamento não irá mudar nada "no problema".







É preciso que os britânicos "saibam dizer-nos o que querem", acrescentou.

liderados por Jeremy Corbyn e principal partido da oposição.A possibilidade existe, desde que a proposta de lei que impõe um adiamento do Brexit, e que deverá ser votada até dia nove de setembro, seja promulgada.que possamos concluir", explicou John McDonnel, peso pesado nos Trabalhistas, à BBC.Questionado sobre essa questão, o primeiro-ministro limitou-se a sublinhar que o Brexit "é obviamente uma questão que divide as famílias".O próprio Johnson sabe do que fala. Numa semana de reveses para o primeiro-ministro, teve de ver o seu irmão, Jo Johnson, pedir demissão do Executivo, assim como do Parlamento.O primeiro-ministro enfrenta ainda a possibilidade de uma decisão judiciária revogar a suspensão do Parlamento entre dias 9 de setembro e 13 de outubro, conforme o seu pedido feito à Rainha Isabel II e por esta autorizado, apesar do coro de protestos.Boris Johnson mantém-se convencido de que será possível chegar a um acordo com a UE até fim de outubro, mesmo se no Parlamento Europeu se lembra que não estão em curso quaisquer negociações, mesmo se a porta se mantém aberta.