Bolsonaro sobre detenção de Temer: "A justiça nasceu para todos"

Em resposta aos jornalistas na chegada à capital do Chile, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, comentou a recente detenção do seu antecessor, Michel Temer, que assumiu a presidência até 31 de dezembro de 2018.







“A justiça nasceu para todos e cada um que responda pelos seus atos”, disse o atual Presidente sobre a detenção do homem que lhe passou o testemunho.





Jair Bolsonaro referiu ainda que foram “acordos políticos em nome da governabilidade” que desencadearam a prisão de Michel Temer e do antigo ministro da Energia, Moreira Franco.





"Governabilidade não se faz com esse tipo de acordos, no meu entender. Faz-se indicando pessoas sérias, competentes para integrar o seu Governo. Foi assim que fiz no meu Governo, sem acordo político, respeitando a Câmara e o Senado brasileiro", afirmou ainda o Presidente.





Segundo o portal de notícias G1 , também o vice-presidente do Brasil, o general Hamilton Mourão, já comentou a detenção de Michel Temer, referindo que “é muito mau para o país ter um ex-Presidente preso”





Hamilton Mourão afirmou que agora é necessário que prossigam as negociações e que a prisão de Temer não deverá atrapalhar as votações em curso no Congresso.





Também o senador Major Olimpio, próximo do Governo de Bolsonaro, publicou várias mensagens no Twitter sobre a detenção.





“O Brasil está mudando, a justiça será para todos! Grande expectativa para o povo brasileiro, estamos no caminho certo! O Brasil será passado a limpo, CADEIA para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio público brasileiro e envergonharam a política e o nosso povo!”, escreveu na rede social.





O senador acrescentou noutra mensagem que “ninguém está acima da Lei”.

"Ninguém é imune à lei"



Outros nomes da política brasileira falaram sobre a detenção do antigo presidente, incluindo antigos candidatos à Presidência.







“A prisão do ex-presidente Temer sinaliza que todos que praticaram corrupção tem que ser exemplarmente punidos pela Justiça. Na República, ninguém é imune à Lei. As operações de combate à corrupção precisam continuar desmontando todos os esquemas criminosos de assalto ao Estado”, referiu a senadora.







Ciro Gomes, candidato às eleições presidenciais de 2018, reagiu também no Twitter, publicando uma entrevista que o próprio deu ainda em junho do ano passado, onde afirmava que Michel Temer viria a ser detido.

“Não é bola de cristal. É conhecer essa gente”, escreveu.







Michel Temer foi detido na quinta-feira em São Paulo no âmbito de uma investigação da Operação Lava Jato, a cargo de investigadores do Rio de Janeiro.

Foi o segundo ex-Presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano, depois da prisão de Lula da Silva em abril de 2018.







Temer, que deixou a presidência há menos de três meses, está a ser investigado no âmbito de um alegado negócio do com a empreiteira Engevix.







Ainda durante o mandato presidencial de Temer – que chegou ao Palácio de Planalto depois do impeachment de Dilma Rousseff, em agosto de 2016 – o Ministério Público pediu em duas ocasiões a abertura de processos de corrupção contra o ex-Presidente, pedidos que foram negados pelo Congresso brasileiro.







Esses processos ficaram pendentes no Supremo Tribunal até à perda de imunidade de Michel Temer, ou seja, quando o ex-Presidente foi substituído pelo Presidente Jair Bolsonaro, a 1 de janeiro de 2019.







