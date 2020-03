Bolsonaro sobre o Covid-19: "O povo saberá que foi enganado"

, argumentou Bolsonaro no domingo, numa entrevista à Record TV.Para o presidente, “estes vírus acontecem ao longo do tempo no mundo todo”, pelo que há que manter a calma,, número de vítimas mortais da gripe A no ano passado no Brasil.

“Não temos que entrar em pânico. Isso nós vamos viver”, declarou, acrescentando que o Brasil não pode ser comparado com os países europeus mais afetados pelo novo coronavírus., frisou.Jair Bolsonaro esclareceu, porém, que o Governo brasileiro tem comprado equipamentos hospitalares e realizado videoconferências com presidentes da Câmara e ministros, nomeadamente o da Saúde - que na semana passada alertou para a possibilidade de o sistema de saúde no Brasil poder colapsar até ao final de abril.

“Não estou preocupado com a minha popularidade”

Quanto aos chamados “panelaços” (protestos em que pessoas batem tachos às janelas) que nas últimas seis noites têm acontecido em várias cidades brasileiras devido à atitude de Bolsonaro face à pandemia, o presidente disse não estar “preocupado”., garantiu. “Esses panelaços foram incentivados pela TV Globo (…) entre outros órgãos da imprensa. É uma campanha deslavada, é uma campanha descomunal, absurda contra o chefe de Estado”.Os “panelaços” intensificaram-se depois de, na semana passada, o presidente ter saído da sua residência após ter sido aconselhado a permanecer em quarentena domiciliária por ter estado em contacto com ministros que estavam contagiados.

Governadores são “exterminadores de emprego”, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro aproveitou ainda a entrevista à Record TV para lançar críticas aos governadores brasileiros que estão a impor quarentenas aos cidadãos de várias cidades como precaução, numa altura em que os casos de Covid-19 no país continuam a aumentar., considerou, acrescentando que com o desemprego a aumentar “a catástrofe será maior”.Para o chefe de Estado, os governadores que o têm criticado por não levar a sério o novo coronavírus e que estão a alargar as medidas de contenção“Senhores governadores, sejam responsáveis e espero que mais à frente não queiram me culpar pela quantidade de milhões e milhões de desempregados”, apelou.

O Brasil soma já 1.620 casos de Covid-19, dos quais apenas duas pessoas recuperaram, e 25 mortes.

De acordo com o jornal brasileiro, numa entrevista esta segunda-feira,De acordo com essa sondagem, realizada pelo instituto Datafolha, a gestão da pandemia por Bolsonaro foi aprovada por 35 por cento dos inquiridos, enquanto outros governadores viram uma aprovação de 54 por cento. O Ministério brasileiro da Saúde obteve 55 por cento.Na semana passada, Bolsonaro defendeu que existia uma “histeria” em torno da Covid-19 e que as medidas tomadas por alguns governadores para travar o surto iriam “prejudicar e muito” a economia brasileira.