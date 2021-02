Boris Johnson. Inglaterra sai do confinamento "com cautela mas irrevogavelmente"

"Este calendário irá guiar-nos com cautela mas irrevogavelmente para fora do confinamento", garantiu Boris Johnson, ao explicar a estratégia governamental.



"Conseguimos dar estes passos graças à resolução do povo britânico e ao êxito extraordinário do NHS (o Serviço Nacional de Saúde britânico) na vacinação de mais de 17.5 milhões de pessoas em todo o Reino Unido".

Também as vacinas que, "de acordo com os dados, se têm mostrado eficazes contra as variantes dominantes" do SARS-CoV-2, com "um bom nível de proteção", sobretudo quanto à vacina da AstraZeneca, justificam o otimismo do líder conservador, que tem vindo a ser pressionado para aliviar as restrições impostas a todo o Reino Unido.

"O programa de vacinação fez pender as probabilidades dramaticamente a nosso favor", reconheceu Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico prometeu que serão desenvolvidas vacinas adequadas às variantes "que se escaparem às atuais".





"O fim está mesmo à vista", acrescentou, com "simpatia" para com "a exaustão e o stress" provocados por "tão longo confinamento".

Fronteiras fechadas até 17 de maio

Aos que gostariam de "ir mais depressa", Boris Johnson deixou avisos, já que "e haverá sempre pessoas vulneráveis não protegidas pelas vacinas".

O atual período de restrições apertadas foi imposto a cinco de janeiro de 2021. Com quase 130 mil óbitos com Covid-19, o quinto balanço mortal mais elevado do mundo, o Reino Unido regista também a pior quebra em 300 anos da sua economia.

, com o regresso às aulas presenciais dos mais novos e encontros limitados a duas pessoas nos espaços públicos.e com o último passo, do levantamento total do confinamento, a não acontecer antes de dia 21 de junho na melhor hipótese.de uma nova variante que obrigue a medidas específicas de controlo.As fronteiras internacionais do Reino Unido, por exemplo, só serão abertas a partir de 17 de maio, se for possível e considerado prudente numa análise já marcada para dia 12 de abril e numa nova machadada ao setor da aviação.Não sendo possível um mundo com "zero-Covid", o calendário hoje apresentado irá "levar-nos no caminho de sentido único ate à liberdade", garantiu Boris Johnson, embora "".

Manter empregos e "abraçar empresas"

O regresso à normalidade irá depender de quatro revisões e à medida que o plano for decorrendo, os deputados britânicos terão oportunidade de votar a cada etapa nas restrições específicas abrangidas.As pessoas deverão continuar em teletrabalho até ao fim, recomendou ainda o primeiro-ministro britânico, para garantir que não irá "puxar o tapete" nos apoios sociais. "", incluindo as companhias aéreas.



"Se tudo correr bem e respeitarmos o calendário, há boas hipóteses de recuperação da indústria da aviação mais para o final do ano", referiu o primeiro-ministro.

As medidas específicas para o setor financeiro deverão ser anunciadas na próxima semana pelo ministro das Finanças.As autoridades da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que têm autonomia no setor de saúde da sua população, também preveem começar a aliviar nos próximos meses as restrições impostas devido à pandemia.