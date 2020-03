Brasil. Gangues impõem recolher obrigatório para evitar contágio da Covid-19

"Venho aqui a pedido da diretoria das áreas 15, 13, AP e Karatê. Iremos fazer toque de recolher porque ninguém está levando a sério.", escreve a Revista Veja ao citar uma mensagem sonora que tem circulado pelas favelas.Os líderes do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, têm estado a ordenar aos residentes da favela Cidade de Deus que permaneçam dentro de casa depois das 20h00 e no Morro dos Prazeres, membros de gangues têm alertado os moradores para circularem apenas em grupos de dois.Noutras favelas como Pavão-Pavãozinho em Copacabana, Cantagalo no Ipanema, Vidigal e Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina e onde há mais de uma centena de casos suspeitos, também foi imposto um recolher obrigatório., dizem os membros dos grupos criminosos enquanto andam pela favela Cidade de Deus., indica uma outra mensagem.Esta quarta-feira,A população diz, por isso, que os traficantes estão a fazer o trabalho do Governo., disse um morador a The Guardian Em Santa Marta, uma favela que fica na penumbra do Cristo Redentor, os traficantes distribuem sabão e deixam avisos perto das fontes de água na entrada da comunidade onde se lê “Por favor, lave as suas mãos antes de entrar na favela”.“Acho que eles escreveram isto para os viciados que vêm para aqui comprar droga, para que não tragam o vírus”, disse um residente ao jornal britânico. “Mas não vai funcionar. As pessoas que moram no topo da favela, às vezes passam duas semanas sem água canalizada. Se as pessoas nem se conseguem alimentar, como devem manter-se limpas?”, questionou.