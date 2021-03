Brasil inicia produção da vacina da AstraZeneca

A empresa indicou em comunicado que serão entregues 3,8 milhões de doses até ao final do mês e 30 milhões em abril.", explicou a Fundação.A Fiocruz informou ainda que uma falha num dos equipamentos de envasilhamento interrompeu a produção dos lotes de validação, etapa necessária para garantir o controlo de qualidade e eficácia do imunizante, e que acabou por atrasar o cronograma de entregas para março.Na segunda-feira a Fundação enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador do Brasil) os documentos restantes para a obtenção do registo definitivo da vacina. A expetativa é de que o registo possa ser concedido ainda esta semana.", aponta-se no comunicado.Além disso, a Fiocruz irá também apoiar tecnicamente a receção das vacinas da Covax Facility, "o que poderá representar cerca de 2,9 milhões de doses de vacinas prontas ainda em março".





Problemas com a Índia







Apesar dos esforços, a Índia bloqueou o envio para o Brasil de oito milhões de doses prontas do imunizante AstraZeneca/Oxford produzidas pelo Instituto indiano Serum, informou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na segunda-feira.Segundo Pazuello, o Brasil terá que "fazer pressão" sobre o Serum para receber as doses previstas da vacina.O Brasil somou 987 mortos e 32.321 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 266.398 óbitos e 11.051.665 infeções desde o início da pandemia, informou na segunda-feira o Governo brasileiro.A nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, atravessa um momento de forte agravamento da pandemia, em parte atribuída a uma estirpe mais agressiva do vírus, detetada no Amazonas, mas também ao comportamento da população e à falta de medidas unificadas no país.Nesse sentido, o investigador da Fiocruz Amazónia Felipe Naveca, que sequenciou essa nova estirpe, frisou que o Brasil "não pode atrasar demais a adoção de medidas" restritivas a nível nacional.