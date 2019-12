Brexit a 31 de janeiro. E não só.

Em caso de vitória, Johnson prometeu apresentar ainda antes do Natal, na Câmara de Comuns, a legislação necessária para ratificar o acordo assinado em Bruxelas com os líderes da União Europeia no mês de outubro.Desta forma ficará garantido que o acordo seja aprovado no fim de janeiro, abrindo caminho ao Brexit no último dia desse mês.

Todos os candidatos conservadores assinaram previamente o acordo, pelo que - e ao contrário do que sucedeu com o anterior Parlamento - o primeiro-ministro não deverá enfrentar obstáculos, já que os partidos da oposição não terão deputados suficientes para o derrotar ou modificar.





Boris Johnson, com o aval que queria obter por parte dos britânicos, irá conseguir cumprir a promessa eleitoral de "concretizar o Brexit".



Novos acordos à vista

Depois de 31 de janeiro, o Reino Unido irá entrar num período de transição, durante o qual será negociada a sua nova relação com o bloco europeu a 27.







De acordo com as regras, este período poderá prolongar-se até o fim de dezembro de 2022, mas os conservadores comprometeram-se na campanha a não ultrapassar o fim de 2020.

A maioria dos especialistas económicos considera essa data irrealista.Outro objetivo dos conservadores é conseguir ter, nos próximos três anos, 80 por cento do comércio britânico abrangido por acordos de livre comércio. A prioridade será dada aod Estados Unidos, à Austrália, à Nova Zelândia e ao Japão.

Regras novas para a imigração

Após um encerramento de ano com um PIB estagnado, a economia britânica necessita de ter bases orçamentais com a maior urgência.







O Partido Conservador prometeu apresentar já em fevereiro um Orçamento pós-Brexit, incluindo uma injeção financeira em setores públicos como o Serviço Nacional de Saúde, a Educação e a Polícia.

O ministro das Finanças, Sajid Javid, já disse que irá reescrever as regras fiscais do país, de forma a poder gastar 20 mil milhões de libras extra, por ano, durante a legislatura [cinco anos].





Alterações que incluem quase duplicar os empréstimos para infraestruturas, dos atuais 1.8 para os 3 por cento do PIB.

Também nesta legislatura, a imigração para o Reino Unido deverá conhecer novas regras.







Os conservadores prometeram reduzir em geral os números de imigração e pretendem introduzir um sistema de pontos, baseado no que existe na Austrália e que favorece os imigrantes qualificados versus os não qualificados. Na prática, quem queira emigrar para o Reino Unido terá de ter na sua posse uma oferta de emprego.

O novo sistema irá tratar da mesma forma cidadãos europeus e não europeus.







Haverá ainda esquemas específicos de vistos para os migrantes que ocupem vagas nos serviços públicos ou para os que sejam altamente qualificados em áreas como ciências e tecnologia.