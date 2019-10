Brexit. Boris Johnson diz a Tusk não querer extensão do prazo

De acordo com o porta-voz de Johnson,até ao fim do mês."Essa foi a mensagem transmitida ao (presidente do Conselho Europeu) Donald Tusk, esta manhã", explicou o porta-voz. "É muito claro que o público quer isto resolvido... Quer o Brexit concluído...", acrescentou.





"Para nós é claro que gostaríamos de ter o Brexit resolvido a 31 de outubro", data prevista para o Brexit, concluiu o porta-voz.

Boris Johnson sempre defendeu a saída no final deste mês, com ou sem acordo, apesar de os deputados britânicos terem aprovado uma lei que proíbe um divórcio à bruta.O mais recente texto, concluído quinta-feira 17 de outubro entre o Reino Unido e os negociadores europeus, foi aprovado no mesmo dia pelos líderes da UE, mas tem ainda de obter a aprovação dos deputados britânicos.

Se, terça-feira, a proposta de lei sobre o acordo foi aprovada, para discussão, o mapa de três dias, requerido pelo Governo britânico para debater a necessária legislação para implementar o acordo, foi rejeitado.







A oposição exige mais tempo para estudar as disposições acordadas com Bruxelas.

Extensão ok, mas...

Donald Tusk pediu esta quarta-feira aos líderes europeus para não se oporem a um pedido nesse sentido por parte do Reino Unido.











A França já admitiu conceder mais alguns dias e a Alemanha também não irá opor-se ao prolongamento do prazo.

"Não posso antecipar o resultado das consultas", afirmou em conferência de imprensa o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert.







"Mas posso dizer em nome do Governo federal, que a Alemanha não irá bloquear uma extensão", acrescentou.

Garantido o acordo dos dois pesos pesados da Europa à extensão, fica por saber o período e condições sob a qual poderá ser concedida.







Em cima da mesa está uma possível extensão de três meses, ou mais cedo, caso os britânicos consigam estabelecer a necessária legislação mais rapidamente.







Uma hipótese que deverá esbarrar na oposição francesa, com Paris disposta a conceder apenas "mais alguns dias" ao prazo já estabelecido.







"Até janeiro, com algumas pessoas dizem, não é possível", reagiu Pieyre-Alexandre Anglade, deputado do Parlamento francês que rege os assuntos europeus para o partido do Presidente Emmanuel Macron.A França já se opôs às duas extensões concedidas ao Reino Unido pelos 27 este ano. De ambas as vezes, Paris acabou por recuar nas suas exigências.

Reunião sexta-feira

O primeiro-ministro da República da Irlanda,"Se houver consenso, poderemos fazer isto através de um processo escrito.ao Parlamento irlandês."Certamente, o Governo da Irlanda sempre disse que quer evitar o risco de um não acordo e essa é aposição que iremos assumir. Os deputados irão lembrar-se a extensão concedida à [ex] primeira-ministra [Theresa] May, foi aquilo que chamamos uma extensão flexível", disse ainda Varadkar.

"Espero que o Parlamento [britânico] proceda agora com relativa rapidez para concluir este acordo de saída", rematou.







"As minhas malas estão sempre feitas para ir a Bruxelas, e estão-no de novo", garantiu.

Eleições antecipadas



, numa tentativa de conseguir um Parlamento que aprove o acordo para o Brexit.A realização de um novo escrutínio terá de ser aprovada pelo principal partido da oposição britânica,do prazo para o Brexit.