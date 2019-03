Brexit. Comissão Europeia contra adiamento até 30 de junho

Alexandre Brito - RTP20 Mar, 2019, 13:17 / atualizado em 20 Mar, 2019, 13:21 | Mundo

Numa nota sobre o processo do Brexit, discutido na reunião semanal desta quarta-feira, a Comissão Europeia escreve que os líderes europeus que se vão encontrar com Theresa May na quinta-feira serão confrontados com uma escolha "binária": uma extensão curta do Brexit de 29 de março para uma data antes de 23 de maio (início das eleições europeias) ou uma extensão mais longa até pelo menos o final do ano, sendo que, neste caso, o Reino Unido estaria obrigado a realizar eleições para o Parlamento Europeu.





Ou seja, a Comissão Europeia não concorda com uma extensão curta para o Brexit, tal como pedido por May.







Esta é a "única forma para proteger o funcionamento das instituições da União Europeia e a sua capacidade para tomar decisões", diz a nota da Comissão Europeia a que Reuters que teve acesso.



O documento, acrescenta a agência de informação, diz ainda que o Reino Unido deve, "num espírito de leal cooperação" comprometer-se com uma "abstenção construtiva" em assuntos chave como o orçamento de longo-prazo da União Europeia ou a colocação de pessoas em lugares de topo após as eleições de maio.