Brexit. Novo "calendário é mais do que suficiente"

Foto: Reuters

Os 27 deram novamente o aval a mais uma extensão de prazo para o Brexit. A data passa de 31 de outubro para 31 de janeiro do próximo ano, um prazo que, no entender do comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão “é mais do que suficiente” para aprovar a legislação necessária.