Brexit: o acordo entre Londres e Bruxelas

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a acordo sobre a futura relação comercial pós-Brexit. O governo britânico e a Comissão Europeia têm estado em negociações intensas nos últimos dias e o anúncio estava pendente do compromisso final sobre as pescas, mas ambas as partes oficializaram ao início da tarde desta quinta-feira que foi alcançado um acordo.

Mais atualizações

Acompanhe em direto todas as atualizações sobre o Acordo comercial para o pós-Brexit.







16h08 - Von der Leyen considera acordo "justo" e "equilibrado"





Na declaração que oficializou o Acordo Comercial com o Reino Unido, a presidente da Comissão Europeia disse: "Finalmente chegamos a um acordo".



"Foi uma estrada longa e sinuosa", continuou Ursula von der Leyen, acrescentando que este acordo é "justo" e "equilibrado", além de ser "certo e responsável" ambas as partes o cumprirem.







16h02 - Acordo no Brexit é um alívio para todos, diz Nicolau Santos



O comentador da Antena 1 para assuntos económicos, Nicolau Santos, refere que há um alívio geral pelo bom termo das negociações, mas certamente que o é ainda mais para o Reino Unido.



O comentador da Antena 1 para assuntos económicos, Nicolau Santos, refere que há um alívio geral pelo bom termo das negociações, mas certamente que o é ainda mais para o Reino Unido.Nicolau Santos diz também que este acordorepresenta um estímulo acrescido para a presidência portuguesa da União Europeia em 2021.





15h56 - Brexit. Portugal saúda acordo "difícil mas equilibrado"



O ministro português dos Negócios Estrangeiros manifestou a sua satisfação sobre o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas.



O ministro afirma ainda que a presidência portuguesa da União Europeia poderá assim dedicar-se e concentrar-se na implementação do que já está acordado com o Reino Unido.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros manifestou a sua satisfação sobre o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas.Um acordo difícil e equilibrado, referiu esta tarde, Augusto Santos Silva.O ministro afirma ainda que a presidência portuguesa da União Europeia poderá assim dedicar-se e concentrar-se na implementação do que já está acordado com o Reino Unido.

15h50 - Governo britânico reivindica "cumprimento" das promessas eleitorais



O governo britânico reivindicou, entrentanto, ter cumprido as promessas eleitorais de concretizar o ‘Brexit’ ao negociar um acordo de comércio com a União Europeia (UE) que garante um prolongamento da relacionamento económico sem quotas nem tarifas aduaneiras.



"O acordo é uma notícia fantástica para famílias e empresas em todas as partes do Reino Unido", refere um comunicado, emitido antes de uma conferência de imprensa esperada do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



Londres congratula-se com um "grande acordo" obtido "em tempo recorde e sob condições extremamente difíceis".







15h40 - Marcelo Rebelo de Sousa felicita Comissão Europeia e Reino Unido



O Presidente da República felicitou hoje a Comissão Europeia e o Governo britânico pelo "histórico acordo" para as futuras relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.



"O Presidente da República felicita a Comissão Europeia e o Governo Britânico pelo histórico acordo hoje concluído para regular as futuras relações entre a União Europeia e o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota colocada no

O chefe de Estado português felicitou "todas as pessoas que contribuíram para este resultado", nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O Presidente da República felicitou hoje a Comissão Europeia e o Governo britânico pelo "histórico acordo" para as futuras relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido."O Presidente da República felicita a Comissão Europeia e o Governo Britânico pelo histórico acordo hoje concluído para regular as futuras relações entre a União Europeia e o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota colocada no ‘site’ da Presidência da República.

O chefe de Estado português felicitou "todas as pessoas que contribuíram para este resultado", nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.





15h36 - Presidente do Parlamento Europeu congratula-se pelo Acordo











"Congratulo-me com o acordo sobre as futuras relações UE-Reino Unido. Agora pode consturir-se a base de uma nova parceria", escreveu no Twitter.



I welcome the deal on the future EU-UK relationship. This can now form the basis of a new partnership.



However, the last-minute nature of the agreement does not allow for proper parliamentary scrutiny by the @Europarl_EN before the end of the year. [1/3] https://t.co/aMJ4qFa4ns — David Sassoli (@EP_President) December 24, 2020

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu congratulou-se já pelo Acordo Comercial pós-brexit."Congratulo-me com o acordo sobre as futuras relações UE-Reino Unido. Agora pode consturir-se a base de uma nova parceria", escreveu no Twitter.

15h32 - O que diz o acordo?





Este acordo permite o início de uma nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia.



Para o Reino Unido, o acordo cumpre os objetivos do referendo de 2016 e das eleições de 2019, e trará benefícios significativos para Londres e Bruxelas.



permite a continuidade para as economias do Reino Unido e da UE, apoiando empresas em ambos os lados do canal para continuar uma relação comercial profunda e estreita, respeitando totalmente a soberania do Reino Unido e a autonomia regulatória da UE.







15h23 - Boris Johnson anuncia aos britânicos acordo comercial





O primeiro-ministro está a falar aos britânicos sobre o Acordo alcançado com a União Europeia para o pós-Brexit. Acompanhe em direto:





WATCH LIVE: My update on our future partnership with the European Union. https://t.co/cTd8qWRbrn — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020







15h20 - "The deal is done"





The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020







15h15 - António Costa saúda acordo com Reino Unido





O primeiro-ministro português já reagiu e saudou o acordo alcançado entre o Reino Unido e a união Europeia.





António Costa lembra que o Reino Unido "permanecará, além de nosso vizinho e Aliado, um importante parceiro".







Saúdo vivamente o acordo alcançado com o Reino-Unido que regerá a relação com a UE a partir de 1 janeiro. O RU permanecerá, além de nosso vizinho e Aliado, um importante parceiro. Agradeço a @VonderLeyen, a @MichelBarnier e a toda a Equipa Negociadora da UE pelo intenso trabalho. — António Costa (@antoniocostapm) December 24, 2020







15h06 - Comissão Europeia anuncia Acordo com Reino Unido





"Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado", anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.







A União Europeia está a anunciar, em conferência de imprensa, o Acordo alcançado co o Reino Unido. Acompanhe em direto através da RTP3.







It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020







15h00 - Ter "Acordo é uma notícia fantástica"



O governo britânico já reagiu e comentou o Acordo comercial alcançado esta quinta-feira.



"Tudo o que foi prometido aos britânicos durante o referendo de 2016 e nas eleições gerais do ano passado foi conseguido com este acordo".



"Retornamos o controle de nosso dinheiro, fronteiras, leis, comércio e as nossas águas para pesca".



"O acordo é uma notícia fantástica para as famílias e as empresas em todo o Reino Unido", reagiu Downing Street.







14h58 - Reino Unido e União Europeia alcançaram histórico acordo comercial







Um acordo histórico sobre o futuro relacionamento comercial e de segurança do Reino Unido com a União Europeia foi fechado na véspera de Natal, uma semana antes do final do período de transição do Brexit.