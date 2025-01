Cabo submarino. Suécia apreendeu um navio com bandeira de Malta

A Suécia apreendeu um navio com bandeira de Malta suspeito de sabotar o cabo submarino que foi danificado ontem no mar Báltico.

O navio terá partido há vários dias da Rússia e estaria a navegar entre a ilha sueca de Gotland e a Letónia no momento em que se acredita que ocorreram os danos no cabo de fibra ótica.



O Ministério Público sueco e a Letónia anunciaram que vão abrir, em conjunto com a NATO, uma investigação ao incidente, que aconteceu em zona económica exclusiva da Suécia.



Este foi o mais recente de uma série de incidentes semelhantes no mar Báltico em que ligações elétricas, cabos de telecomunicações e gasodutos foram danificados.



A NATO já mobilizou vários meios, como aviões militares e navios patrulha, para a área no âmbito da recente missão "Sentinela do Báltico".