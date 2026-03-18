Cabul e Islamabad suspendem operações militares com fim do Ramadão

Paquistão e Afeganistão estão em conflito há meses. O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar combatentes talibãs paquistaneses (TTP), que reivindicaram a responsabilidade por ataques mortais em solo paquistanês.





O governo talibã de Cabul, nega a suspeita.





Esta quarta-feira os dois países anunciaram tréguas durante o feriado de Eid al-Fitr, "a pedido de países islâmicos amigos, Arábia Saudita, Qatar e Turquia", disseram ambos. O ataque de segunda-feira foi o mais mortífero desde o início do conflito entre os dois países.





A trégua, anunciada primeiro pelo Paquistão e depois pelo Afeganistão, expressa em termos semelhantes, surgiu pouco depois do enterro de algumas das vítimas do bombardeamento, esta quarta-feira.

A medida entrará em vigor na quinta-feira (quarta-feira, 19h00 GMT) e durará até à próxima segunda-feira, à meia-noite, hora local (19h00 GMT de domingo), coincidindo com o feriado do Eid al-Fitr, afirmou o ministro paquistanês da Informação, Attaullah Tarar.





A fragilidade do fim das operações militares ficou, apesar disso, patente.





Islamabad avisou que o país está preparado para responder vigorosamente em caso de ataque.





Igualmente, o porta-voz do Governo afegão, Zabihullah Mujahid, declarou que o Afeganistão "responderá corajosamente a qualquer agressão".

Primeiros funerais

O ataque aéreo de segunda-feira fez 408 mortos e 265 feridos, segundo as autoridades talibãs.

Pouco mais de meia centena de vítimas foram a enterrar esta quarta-feira em Cabul, segundo um porta-voz do Ministério da Saúde. Numa encosta encharcada pela chuva na capital afegã, os voluntários do Crescente Vermelho depositaram caixões de madeira simples numa vala comum recém-escavada ao final da tarde de quarta-feira, observou um jornalista da AFP.



Vários membros dos talibãs compareceram à cerimónia, que foi fortemente protegida.



"Hoje é um dia triste", disse o ministro do Interior afegão, apresentando as suas condolências às famílias. "Os afegãos estão a passar por momentos difíceis e nós vamos vingá-los", acrescentou.



"Não somos fracos; verão as consequências dos vossos crimes", declarou o ministro às forças paquistanesas.



Mas Sirajuddin Haqqani, que durante muito tempo foi o homem mais procurado por Washington no Afeganistão, deixou a porta aberta para a resolução do conflito através da mediação.



"Não queremos a guerra, mas a situação chegou a este ponto. Estamos a tentar resolver o problema através da diplomacia", enfatizou.





Outras vítimas serão sepultadas nas suas regiões de origem, disse à AFP Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério do Interior. O processo de identificação ainda está em curso.

ACNUR exige investigação





A violência do bombardeamento e o número de vítimas trouxeram o conflito para a prioridade internacional. O ataque fez com que “alguns corpos explodissem”, explicou Jacopo Caridi, diretor para o Afeganistão da ONG humanitária Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC).



O hospital atende aproximadamente 2.000 pacientes com dependência de drogas vindos de todo o Afeganistão.





“Algumas partes foram completamente destruídas", referiu Jacopo Caridi em entrevista à agência France Presse, descrevendo cenas “horríveis”, com partes de corpos nos escombros. "Vimos muitos pedaços de corpos espalhados”, disse.





Islamabad negou ter atacado deliberadamente o centro médico, alegando que o alvo eram objetivos "militares e terroristas". Terça-feira, o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, apelou a uma investigação "rápida" e "independente" ao ataque.

Já esta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque e reiterou que "as instalações médicas devem ser respeitadas e protegidas pelo direito internacional". . Terça-feira, o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, apelou a uma investigação "rápida" e "independente" ao ataque.





Os apelos para um cessar-fogo imediato entre os dois vizinhos intensificaram-se igualmente, dando nota do crescente número de vítimas civis desde a escalada dos combates de 26 de fevereiro.





O mais recente balanço das Nações Unidas, apontado dia 17 de março mas sem incluir as vítimas do ataque da véspera, aponta a morte de pelo menos 76 civis afegãos nas últimas três semanas.



Mais de 115 mil pessoas foram deslocadas dentro do Afeganistão.





c/agências