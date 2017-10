CaixaBank desloca sede para Valência

RTP06 Out, 2017, 17:53 / atualizado em 06 Out, 2017, 18:47 | Mundo

A atual sede do CaixaBank fica localizada no centro da cidade de Barcelona | Yves Herman - Reuters

Depois do banco Sabadell, na quinta-feira, foi a vez de também o CaixaBank aprovar a deslocação da sua sede social para fora da Catalunha.



O conselho de administração do banco esteve reunido esta sexta-feira, escassas horas depois de o Governo espanhol ter aprovado um decreto-lei que facilita a saída de empresas da região, e decidiu "por unanimidade" proceder à alteração da sede, segundo revela o comunicado do CaixaBank, divulgado esta tarde pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Segundo esse decreto, aprovado hoje em Conselho de Ministros, as empresas passam a necessitar apenas da aprovação do conselho administrativo para alterarem a sua sede social, sem que seja necessário reunir todos os acionistas.



O decreto vem resolver o impasse em que se encontrava o banco catalão, uma vez que os seus estatutos forçavam a consulta de todos os acionistas para proceder à alteração de sede. Esse processo poderia demorar várias semanas até estar concluído.



A entidade bancária refere que esta decisão tem por objetivo de assegurar "a proteção dos clientes, acionistas e empregados", bem como de salvaguardar a "segurança jurídica e regulamentar" da instituição, perante a ameaça de uma declaração unilateral de independência pelas autoridades da Catalunha.