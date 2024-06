"Calendário para cessar-fogo permanente". Estados Unidos avaliam resposta do Hamas

Na noite de terça-feira, o Hamas indicou ter transmitido aos mediadores do Catar e do Egito a resposta à proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza apoiada pelos Estados Unidos, com algumas “emendas”.

Horas depois, Washington anunciou que recebeu a resposta do movimento palestiniano e está agora a avaliá-la.Em comunicado conjunto, o Hamas e a Jihad Islâmica afirmam estar dispostos a "negociar de forma positiva para chegar a um acordo" e que a sua prioridade é pôr um "fim total" à guerra, em curso há mais de oito meses.

A retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza tem sido uma exigência constante por parte do Hamas para um acordo de cessar-fogo. Israel, por sua vez, recusa ceder a essa exigência.

O plano de paz atual – apoiado na segunda-feira por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU – não prevê essa condição nesta fase, o que significa que um cessar-fogo e a libertação de reféns não deverão acontecer já.O plano prevê, numa primeira fase, um cessar-fogo de seis semanas, acompanhado de uma retirada israelita das zonas mais densamente povoadas de Gaza, da libertação de alguns reféns e de prisioneiros palestinianos em Israel. Numa segunda fase, o plano prevê o fim permanente das hostilidades e a libertação de todos os reféns.Entretanto, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros do Catar e do Egito indicaram, num comunicado conjunto, que estão a analisar a resposta do Hamas e irão prosseguir os seus esforços de mediação, juntamente com os Estados Unidos, "até ser alcançado um acordo".

Blinken segue para o Catar

Depois de uma visita a Israel na terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, segue esta quarta-feira para o Catar., que disse acolher “favoravelmente” um certo número de elementos da resolução norte-americana, antes de dar sua resposta oficial na noite de terça-feira.O secretário de Estado dos EUA anunciou também um financiamento extra de 404 milhões de dólares para ajuda humanitária a Gaza e apelou aos outros países para que aumentem as ajudas.

c/ agências