Cambridge Analytica. Autor da App diz que agiu dentro da legalidade

RTP21 Mar, 2018, 10:49 / atualizado em 21 Mar, 2018, 10:54 | Mundo

"Pensávamos que estávamos a fazer algo perfeitamente normal", afirmou em entrevista à BBC. A "Cambridge Analytica garantiu-nos que era tudo perfeitamente legal e em conformidade com as condições de utilização" do Facebook, justificou.

"O que sucedeu esta última semana tem sido um choque total", disse Kolgan.

A Cambridge Analytica está a ser acusada de usar dados de forma abusiva para influenciar o sentido de voto de milhões de pessoas através das redes sociais. Em particular, terá sido determinante para a eleição de Donald Trump.



O Facebook diz que a firma britânica adquiriu uma aplicação de testes e questionários psicológicos de personalidade apelidada This Is Your Digital Life, desenvolvida em parte por Alexandr Kogan, e descarregada por 270 mil utilizadores daquela rede social.



Através dos dados cedidos a esta APP pelos utilizadores conseguiu recolher informações em cadeia de mais de 50 milhões de usuários do Facebook e elaborou um programa que lhe permitiu prever e influenciar o sentido de voto dos eleitores, de forma a influenciar a eleição do atual Presidente dos EUA.



Kogan, que é neurocientista e investigador no departamento de neurociências na Universidade de Cambridge, diz-se "chocado" com as acusações levantadas agora contra ele e diz que está a ser usado como "bode expiatório, tanto pelo Facebook como pela Cambridge Analytica".

Facebook "escandalizado"



Alexandre Nix, presidente executivo da Cambridge Analytica, foi entretanto suspenso após a publicação de um vídeo obtido através de câmara oculta, em que explicava a um potencial "cliente" como influenciar uma eleição e se gabava de ter tido um papel decisivo na eleição de Trump.



Kogan afirmou contudo à BBC que a exatidão dos dados têm sido "exagerada" pelo antigo funcionário da Cambridge Analytica que fez a denúncia e mantém que as informações recolhidas teriam mais provavelmente sido prejudiciais à campanha de Trump.



O Facebook afirma-se "escandalizado por ter sido enganado" através do abuso dos dados dos seus utilizadores pela firma britânica e diz "compreender a gravidade do problema". As ações da rede social caíram de forma abrupta nas ultimas horas, perdendo quase 50 mil milhões de euros em dois dias.



O Parlamento Europeu, uma comissão parlamentar britânica e o Senado dos EUA já convocaram Mark Zuckerberg, a quem exigem explicações.



Os procuradores de Nova Iorque e de Massachussets, assim como o regulador norte-americano do Comércio, FTC, abriram inquéritos.



O escândalo a envolver a Cambridge Analytica rebentou no fim de semana, depois de um antigo empregado desta ter vindo dizer que a ideia de criar a rede a partir da aplicação foi sua e que a empresa criou depois uma equipa para a desenvolver.