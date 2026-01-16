Canadá e China anunciam "uma nova parceria estratégica" após anos de tensões entre os dois países

Mark Carney demonstrou vontade de regressar à “boa cooperação passada” entre os dois países, numa altura de indefinição de qual será a “nova ordem mundial”, que pode permitir que “países com ideias semelhantes” desenvolvam alianças em áreas como a energia e o comércio digital, em alternativa às organizações internacionais, numa altura de “corrosão” do multilateralismo.



O primeiro-ministro canadiano também espera uma redução das tarifas chinesas sobre a canola – usado na culinária e biodiesel – para 15% e a redução para 6,1% das tarifas sobre os automóveis chineses, que permitirá a entrada de 49 mil veículos elétricos chineses no mercado canadiano.



Defendeu a “nova parceria estratégica” como forma de adaptação às “novas realidades globais” e promotora de “estabilidade, segurança e prosperidade” para ambos os países e para a Ásia-Pacífico.



As “novas realidades globais” referem-se às políticas de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, que têm afetado tanto a China, como o Canadá, e que tem levado vários países a promoverem aproximações à China. O primeiro-ministro canadiano destacou que a China é um parceiro “mais previsível” do que os Estados Unidos.



A “nova parceria estratégica” assenta em cinco pilares: energia limpa, cooperação comercial e económica, segurança pública, multilateralismo e fortalecimento de laços entre canadianos chineses.



A nova parceria faz parte de uma estratégia do governo canadiano em “duplicar o comércio fora dos Estados Unidos nos próximos dez anos” de acordo com a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand. Mais de 75% das exportações canadianas têm como destino os Estados Unidos.



Xi Jinping, presidente chinês, demonstrou estar “encorajado” pelos “viragem” nas relações entre os dois países, sobretudo após o encontro entre os dois líderes em outubro, na conferência da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul, e destacou a importância de boas relações para “a paz mundial, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade”.



O presidente chinês apresentou quatro propostas para as relações sino-canadianas, que incluem o respeito pela soberania de ambos os países, o desenvolvimento de bases comuns de entendimentos comerciais, a confiança mútua e a coordenação nas instituições internacionais, como a ONU e os G20.



Carney aterrou em Pequim, na quarta-feira, e encontrou-se na quinta-feira com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, onde assinaram oito memorandos de entendimento em áreas como segurança alimentar, combate ao crime e energia.



O encontro acontece em simultâneo com a assinatura de uma acordo de 250 mil milhões e dólares em investimentos na indústria tecnológica norte-americana, que China se opõe, por ter “implicações soberanas” na jurisdição chinesa sobre Taiwan.



“Viragem” nas relações após anos de tensão



Este encontro significa uma alteração da relação entre Otava e Pequim, após quase uma década de tensão.



Em 2018, o Canadá deteve a vice-presidente da multinacional chinesa Huawei, Meng Wanzhou, a pedido das autoridades dos Estados Unidos, por suspeitas de violação das sanções impostas ao Irão, com a China a retaliar com a prisão de dois cidadãos canadianos, acusados de espionagem.



Apesar dos pedidos norte-americanos de extradição, Wanzhou acabou por regressar à China, em 2021, após o pedido ter sido retirado, e os dois cidadãos canadianos foram libertados.



Em 2023, os serviços secretos do Canadá acusaram a China de ingerência nas eleições do país, tendo expulsado um diplomata chinês.



As relações comerciais atingiram um ponto baixo em 2024, com a imposição de tarifas de 100% aos automóveis elétricos chineses, com Pequim a retaliar com tarifas de 100% sobre produtos agrícolas canadianos, como canola e a carne de porco, e sobre o alumínio e o aço, as principais indústrias do país.