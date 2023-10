Canárias. Mais de 500 migrantes chegaram a El Hierro num só dia

Numa altura em que as chegadas às Ilhas Canárias não param de aumentar, em parte devido às temperaturas amenas do outono, a pequena ilha de El Hierro, a mais ocidental das Canárias, recebeu só na terça-feira mais de 500 pessoas, o maior número registado até então num só dia.







Entre as quais 280 migrantes chegaram a bordo de uma única embarcação, 278 eram homens, duas mulheres e dez crianças, confirmaram os serviços de salvamento marítimo. A embarcação foi reencaminhada para o porto de La Restinga, na ilha de El Hierro, pelas autoridades marítimas espanholas durante a tarde depois de ter sido avistada ao largo da costa.





"Desde que acompanho de perto esta rota, nunca vi uma canoa com tanta gente a bordo", escreveu o jornalista espanhol Txema Santana na sua conta da rede social X, antigo Twitter.

Txema Santana, jornalista e antigo assessor das migrações do governo regional das Canárias, foi relatando a chegada dos migrantes ao arquipélago através das redes sociais. "280 pessoas numa canoa. É a mais povoada de todas as que chegaram. Partiu do Senegal. Este é o número de pessoas que estavam a bordo da 3.ª canoa que chegou hoje a El Hierro", publicou.







En todo el tiempo que llevo siguiendo esta ruta de cerca no vi nunca un cayuco con tantas personas a bordo. Por no mencionar la fortuna que han tenido de tocar tierra. Cuando vean en el mapa a donde llegaron no lo van a creer. pic.twitter.com/YXlOEoZj10 — Txema Santana ✳️ (@txemita) October 3, 2023



Segundo a polícia marítima, no mesmo dia outras duas embarcações chegaram antes desta. Numa encontravam-se a bordo 79 pessoas e a outra, com 127 pessoas, foi resgatada do mar. Txema Santana alertou também para a possibilidade de uma quarta embarcação. "Quando chegaram, disseram que viam outra canoa atrás deles. Até que deixaram de a ver. Atenção", que ao que tudo indica acabou por chegar ao final da tarde com 24 pessoas a bordo.





"No final da tarde, uma canoa chegou a El Hierro com 24 pessoas a bordo. Espero que seja aquele que quem chegou no anterior viu", acrescentou noutra publicação na mesma rede social.







Espanha, e em particular o arquipélago das Canárias, é devido à sua localização geográfica uma das principais portas de entrada para os migrantes africanos na Europa. Com o aumento do número de chegadas, a situação migratória é cada vez mais preocupante.







De acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério espanhol do Interior, nos primeiros nove meses do ano, chegaram às Canárias 14.976 imigrantes, o que representa um aumento de quase 19,8 por cento face ao período homólogo do ano passado.





que aponta para 778 mortes ou desaparecimentos durante o primeiro semestre de 2023. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que, desde o início do ano, 140 migrantes tenham morrido ou desaparecido nesta travessia, um número muito inferior ao divulgado pela organização espanhola Caminando Fronteras que aponta para 778 mortes ou desaparecimentos durante o primeiro semestre de 2023.





Ao contrário da OIM, a organização espanhola baseia-se nas chamadas de emergência feitas pelos imigrantes ilegais no mar ou dos seus familiares.



c/agências