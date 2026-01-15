Casa Branca diz que Irão suspendeu 800 execuções previstas para quarta-feira

No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que "todas as opções" continuam em aberto para os Estados Unidos, acrescentando que Trump alertou Teerão para "sérias consequências" caso a repressão dos protestos se mantenha.





Telejornal, 15 de janeiro de 2026





Embora o Omã e o Catar tenham mediado as disputas entre o Irão e o Ocidente, os aliados dos EUA, a Arábia Saudita e o Egipto, mantêm relações muito mais tensas com Teerão.