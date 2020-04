Casa Branca invoca lei militar para obrigar empresas a produzir ventiladores

O correspondente da Antena 1 João Ricardo de Vasconcelos acompanhou a conferência de imprensa da equipa de crise, e dá-nos mais pormenores sobre os esforços da Casa Branca.



As companhias aéreas vão receber ajuda de emergência por uma questão estratégica de soberania nacional.



Estão abertas as linhas de crédito para as pequenas empresas e négocios. São 550 milhares de milhões de dólares, dinheiro que pode ser dado a fundo perdido caso os negócios permaneçam com os trabalhadores e continuem a pagar salários.