Casamento, poligamia, herança. Marrocos propõe reforma do Código da Família mais favorável às mulheres

O Reino de Marrocos prepara-se para proceder à reforma do Código da Família, conhecida como Moudawana, após dois anos de consultas. O ministro marroquino da Justiça, Abdellatif Ouhabi, apresentou na terça-feira um conjunto de propostas destinadas a reforçar os direitos das mulheres e das crianças no país, que não cumprem as expetativas de igualdade das defensores dos direitos das mulheres. O projeto de lei deverá ainda ser submetido à aprovação do Parlamento.