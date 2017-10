17h49: Rajoy reunido em Conselho de Ministros



O Governo de Espanha está reunido num Conselho de Ministros extraordinário para aprovar as medidas de suspensão da autonomia da Catalunha.



O Executivo recebeu ao início da tarde luz verde do Senado para avançar com o artigo 155, restando agora ao Governo anunciar as medidas a concretizar nesse âmbito.



O presidente do Govenro espanhol divulgou uma fotografia da reunião na rede social Twitter.





Reunido el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las medidas autorizadas por el @Senadoesp al amparo del artículo 155 #CMin pic.twitter.com/ZuUs53dUTc — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de outubro de 2017

A les 18 h a la plaça Sant Jaume cap a la Festa de proclamació de la República Catalana!#HolaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/gL4toEEFkv — Assemblea Nacional (@assemblea) 27 de outubro de 2017

Catalunya és i serà terra de llibertat. Al servei de les persones. En els moments difícils i en els moments de celebració. Ara més que mai — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de outubro de 2017

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 de outubro de 2017

A Procuradoria-Geral de Espanha confirmou à France Presse que irá abrir um inquérito na próxima semana contra Carles Puigdemont por “rebelião”. Este crime é punido com pena de prisão até 30 anos.Na praça Sant Jaume, junto à sede do Governo catalão, milhares de pessoas festejam a declaração de independência feita esta sexta-feira pelo Governo catalão. Há famílias inteiras, multiplicam-se as bandeiras independentistas e os gritos por “Liberdade”.Nesta manifestação festiva, organizada pela associação independentista Assembleia Nacional Catalã, não foi esquecido que o líder desta mesma organização encontra-se em prisão preventiva.“Não estamos todos, faltam os Jordis”, numa referência aos dois líderes independentistas que estão presos preventivamente, o líder da ANC Jordi Sanchez e o líder da Omnium Cultural Jordi Cuixart.A bolsa de Madrid fechou esta sexta-feira a descer 1,45 por cento, depois de o Parlamento catalão ter feito uma declaração unilateral de independência.Na Europa, as bolsas divergiram nas tendências. Lisboa fechou a valorizar 0,12 por cento. Londres ganhou 0,25 por cento, Frankfurt 0,64 por cento e Paris 0,71 por cento, enquanto Milão cedeu 0,62 por cento.O Governo francês e o governo alemão não reconhecem a declaração de independência aprovada esta sexta-feira pelo Parlamento catalão. Emmanuel Macron mantém “apoio total” a Mariano Rajoy.Por sua vez, o porta-voz de Angela Merkel anunciou que Berlim vê com preocupação o “agravamento da situação na Catalunha”. A Alemanha defende que “a soberania e a integridade territorial de Espanha são e continuam invioláveis”, pelo que Berlim “não reconhece a declaração de independência”.“O Governo apoia a posição clara do presidente do Governo espanhol na sua vontade de garantir e restaurar a ordem constitucional”, explica a chancelaria alemã.O Tribunal Constitucional recebeu um recurso apresentado pelo Partido Socialista Catalão contra a declaração de independência aprovada esta sexta-feira pelo Parlamento da Catalunha.O recurso contesta o facto de a Mesa do Parlamento da Catalunha ter aceite a apresentação de uma proposta da coligação independentista Juntos pelo Sim e pelos radicais da CUP para que o plenário debatesse e votasse a declaração unilateral de independência.O Tribunal Constitucional deverá tomar uma decisão dentro de três dias, depois de ouvir a Generalitat, a mesa do Parlamento e o Ministério Público espanhol. O Constitucional deverá suspender a declaração de independência aprovada pelo Parlamento.Questionado sobre a situação na Catalunha, o primeiro-ministro português defende que esta questão é um "fator de perturbação da vida política em Espanha".Lisboa reforça o apoio a Madrid, mostrando "total solidariedade à defesa do princípio constitucional da unidade de Espanha".O líder português recorda ainda que a declaração de independência da Catalunha não é reconhecida internacionalmente.Há autarquias da Catalunha que já estão a retirar as bandeiras de Espanha da Câmara Municipal. Onoticia que isto já aconteceu pelo menos em Girona e Sabadell.A retirada da bandeira espanhola do edifício da autarquia de Sabadell foi gravada e difundida nas redes sociais. A autarquia de Sabadell é atualmente liderada por uma autarca da CUP.A organização independentista Assembleia Nacional Catalã convocou uma manifestação a que apelida de “Festa da proclamação da República Catalã” para as 18h00 desta sexta-feira. O ajuntamento realiza-se na praça Sant Jaume no centro de Barcelona.Questionado sobre a declaração de independência saída do Parlamento da Catalunha, a NATO defende que este é um “assunto interno” de Espanha que deve ser resolvido no quadro constitucional espanhol.A NATO sublinha ainda que “Espanha é um aliado comprometido que faz contribuições importantes para a nossa segurança partilhada”.O Departamento de Estado dos Estados Unidos defende que a Catalunha é uma parte integral de Espanha e apoia os esforços de Madrid para que o reino permanece unido.“Os Estados Unidos apoiam as medidas constitucionais do Governo espanhol para que Espanha permaneça forte e unida”, afirmou em comunicado a porta-voz do Departamento de Estado.Na rede social Twitter, o presidente dogarante que a Catalunha é e será uma “terra de liberdade ao serviço das pessoas”. “Nos momentos difíceis e nos momentos de celebração. Agora mais do que nunca”, escreveu Puigdemont.O secretário-geral do PSOE apresenta a sua “mais profunda recusa” à declaração de independência apresentada pelo Parlamento da Catalunha. Pedro Sánchez acusa os independentistas de “quebrar a legalidade vigente” e de “trair o caminho partilhado com os compatriotas espanhóis que marcharam contra a ditadura do general Franco”.O líder socialista acusa ainda Carles Puigdemont e Oriol Junqueras, presidente e vice-presidente do Governo catalão, de serem os “responsáveis máximos pela divisão e fratura social e política na Catalunha”.Apesar da declaração de independência, o PSOE mantém que a Catalunha continuará a ser parte de Espanha: “Espanhã não existe sem a Catalunha nem a Catalunha sem Espanha”“Por muito irresponsáveis que sejam os governantes num certo momento da história, por muito imprudentes que sejam as suas decisão, há um vínculo muito mais poderosos que prevalecerá sobre quem não tem a valentia de ser leal ao seu povo. A todo o seu povo e não a uma parte dele”, afirmou Sánchez.O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, defendeu hoje que Espanha deve manter a "soberania e integridade constitucional", durante a sua primeira visita oficial a Lisboa."O Reino Unido tem uma visão muito simples. Não nos parece que o referendo sobre a independência tenha sido bem fundado na lei", comentou o chefe da diplomacia do Reino Unido, após um encontro com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.O Governo britânico, acrescentou, continua a ter uma "visão muito clara": "Deve ser defendida a soberania e integridade constitucional dos nossos amigos espanhóis. Esse é o nosso compromisso".Depois de o presidente do Conselho Europeu ter dito que a União Europeia só reconhece Espanha como interlocutor válido e ter aconselhado Madrid a apostar na “força dos argumentos” e não no “argumento da força”, Carles Puigdemont reagiu.Também no Twitter, o líder catalão escreveu: “Como sabe, os catalães sempre preferem a força dos argumentos”.O grupo independentista Assembleia Nacional Catalã (ANC) apela os funcionários catalães a não seguirem ordens vindas do Governo de Espanha. Este apelo surge depois de o Senado ter aprovado a suspensão da autonomia da Catalunha.A ANC pede aos funcionários catalães que respondam a Madrid com uma “resistência pacífica”. O líder da ANC, Jórdi Sànchez, encontra-se atualmente em prisão preventiva depois de ter sido detido a 16 de outubro.Em declarações aos jornalistas, Mariano Rajoy insiste que a “Espanha é uma grande nação” e pede “tranquilidade a todos os espanhóis”. “O Estado reagirá, já tem o apoio do Senado. Estaremos à altura das circunstâncias”, afirmou o presidente do Governo espanhol.“Espanha é um país sério, uma grande nação. Não estamos dispostos a que algumas pessoas pretendam liquidar a nossa Constituição”, assegurou.O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) vai fazer uma declaração pública às 17h00 locais (16h00 em Lisboa) na sede do partido, segundo o jornal El País.O presidente do Governo espanhol convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta tarde. A reunião tem início marcado para as 18h00 locais (17h00 em Lisboa).O Governo espanhol deverá então avançar com as primeiras medidas relacionadas com a suspensão da autonomia da Catalunha, nomeadamente a destituição do presidente do Governo catalão Carles Puigdemont e restante equipa.O presidente do Conselho Europeu garante que “nada muda para a União Europeia” numa primeira reação feita na rede social Twitter. Donald Tusk mantém que “Espanha permanece o nosso único interlocutor”.O líder europeu pede no entanto que Espanha favoreça “a força do argumento” e não “o argumento da força”.Carles Puigdemont agradece a todos aqueles que apoiaram a declaração unilateral da Catalunha. O presidente do governo catalão considera que é um momento de "grande emoção"."Em nome do nosso país, nós optámos pela paz, pelo civismo e pugnamos pela dignidade", afirmou Carles Puigdemont.O Senado aprovou a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola em relação à Catalunha, permitindo assim a suspensão da autonomia daquela região espanhola. O pedido do Governo de Mariano Rajoy foi validado com 214 a favor, 47 contra e uma abstenção.Deputados independentistas da Catalunha aprovaram esta sexta-feira uma resolução conjunta das forças políticas Junts pel Sí (JxSí) e CUP tendo em vista a declaração de independência da região face a Madrid. A votação decorreu sem a presença de boa parte dos deputados catalães.