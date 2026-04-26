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Benfica vence Sporting e conquista nona Taça de Portugal de futsal
O Benfica conquistou pela nona vez a Taça de Portugal de futsal, ao bater na final o Sporting, que era o detentor do troféu, por 6-5, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
A formação `encarnada` já liderava ao intervalo, também por um golo de diferença (3-2).
As `águias`, que não ganhavam a prova desde 2022/23, reforçaram o segundo lugar do ranking de vencedores, colocando-se a apenas um do líder Sporting.
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