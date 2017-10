Catalunha prepara declaração unilateral de independência após referendo

RTP01 Out, 2017, 22:05 / atualizado em 01 Out, 2017, 23:08 | Mundo

Com os primeiros resultados conhecidos a indicarem uma maioria esmagadora do "Sim", o responsável catalão considerou este domingo que o resultado do referendo deixa o "caminho aberto" para a proclamação unilateral da independência da Catalunha.



Em conferência de imprensa ao início da noite, Carles Puigdemont começou por se dirigir aos mais de 800 feridos durante os confrontos com a polícia, a quem deixou "um agradecimento emocionado". Vários catalães resistiram à ação policial da Guardia Civil e da Policia Nacional nas assembleias de voto.



As forças de segurança tinham sido enviadas pelo Governo central de forma a impedir que o escrutínio, que foi declarado ilegal pelo Supremo Tribunal de Espanha, fosse impedido.



"Neste dia de esperança e sofrimento, os cidadãos da Catalunha ganharam o direito a ter um estado independente na forma de uma República", declarou Carles Puigdemont.



UE não pode "desviar o olhar"

O chefe de Governo catalão referiu ainda que os resultados finais do referendo serão enviados nos próximos dias para o Parlamento catalão, órgão "onde reside a soberania do nosso povo, para que possa agir de acordo com a lei deste referendo".O presidente regional apelou a Bruxelas para que se envolva diretamente no conflito que opõe o estado espanhol e a Catalunha e considera que a UE "não pode continuar a desviar o olhar" depois destes resultados."Somos cidadãos europeus e hoje sofremos a vulnerabilização dos nossos direitos e liberdades", referiu Carles Puigdemont, exigindo uma "ação imediata" por parte da União Europeia.Segundo o responsável catalão, a situação que se gerou na Catalunha "pela intransigência e repressão, pela negação absoluta do reconhecimento da realidade, pela hostilidade face às exigências democráticas dos cidadãos do nosso país, já não é um assunto interno, mas um assunto de interesse europeu", considerou.