10h55 - Último balanço: 38 feridos



Os últimos dados dos serviços de emergência da Catalunha dão conta de que assistiram 38 pessoas, das quais 35 são feridos ligeiros e três são feridos pouco graves.





El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus — Salut (@salutcat) 1 de outubro de 2017

Las actuaciones policiales contra población pacífica deben parar. Hoy todos, en Catalunya y en el Estado, tenemos que exigir #RajoyDimisión — Ada Colau (@AdaColau) 1 de outubro de 2017

#Portaveu @jorditurull: "el Govern demanem la dimissió immediata del delegat del Govern espanyol per la conculcació de drets" #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) 1 de outubro de 2017

La poli surt disparant pic.twitter.com/4RyFWkaq3X — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 de outubro de 2017

Som al carrer treballant per donar compliment a l'ordre del TSJC amb proporcionalitat i adequant-nos a cada situació x garantir la seguretat — Mossos (@mossos) 1 de outubro de 2017

Y esto por querer votar.

¿Y contra los corruptos?

Los corruptos son precisamente los que dan las órdenes de golpear. pic.twitter.com/TE3qsYbvpn — Alberto Garzón (@agarzon) 1 October 2017

El #president @KRLS votant a Cornellà de Terri #1OCT pic.twitter.com/O6YFZZTU65 — Govern. Generalitat (@govern) 1 October 2017

DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp Despliegue del colegio donde iba a votar Puigdemont. Señal de nuestro programa de TV en DIRECTO pic.twitter.com/GBBrOZ1pQK — EL PAÍS (@el_pais) 1 October 2017

DIRECTO https://t.co/VTIn7KPmDZ Primera carga de la Policía Nacional en el Ramon Llul de Barcelona pic.twitter.com/tNVPaHrDdJ — EL PAÍS (@el_pais) 1 October 2017

DIRECTO | Despliegue de antidisturbios en Consenll de Cent con carrer Marina, Barcelona https://t.co/iAVBzZz1vG [Vídeo @CarlosGarfella] pic.twitter.com/nvmkjtosnH — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) 1 October 2017

#Portaveu @jorditurull: "Es podrà votar sense sobres, l'urna és translúcida i garanteix

secret de vot" #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) 1 October 2017

Ada Colau, presidente da Câmara de Barcelona, pede a demissão do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy.De acordo com o, a Procuradoria-geral da Catalunha vai atuar contra os Mossos d'Esquadra por comportar-se como uma "polícia política" perante a ordem de encerrar as assembleias de voto. Fontes do Ministério Público expressaram mal-estar contra a polícia catalã por ter "traído a confiança que juízes depositaram neles até ao último momento.Carles Puigdemont veio dizer que os incidentes desta manhã na Catalunha revelam "violência injustificada". "É evidente o uso injustificado e irresponsável por parte do Estado espanhol. Violência injustificada, bastões, balas de borracha…urnas, boletins, a imagem de do estado exterior chegou a um ponto de vergonha que nos acompanhará para sempre", disse Puigdemont.O presidente catalão diz que "a brutalidade policial envergonhará para sempre o Estado espanhol. Hoje o Estado espanhol perdeu muito mais do que já tinha perdido, a Catalunha ganhou muito mais".A Conselheira da Educação Catalã foi detida, esta manhã, depois de já ter sido avisada de que as escolas não poderiam abrir com o objetivo dos catalães votarem.Jordi Turull, o porta-voz do governo autónomo da Catalunha pediu a demissão do delegado do governo na Catalunha, “pela repressão, uma violência de Estado franquista e pelo seu vocabulário de abusador”.Um investigador em Princeton, Jordi Graupera, garante que a Guardia Civil disparou balas de borracha contra algumas pessoas e colocou uma série de fotos e vídeos para comprovar o momento.porta-voz do Governo catalão, Jordi Turull, garante que 73 por cento das mesas eleitorais estão abertas e a funcionar, ou seja, 4.661”.O político pediu “serenidade e paciência” e recordou que apesar dos bloqueios informáticos levados a cabo pelo executivo espanhol, os responsáveis das assembleias de voto “têm um telefone para contactar a assistência ténica”.A polícia catalã "Mossos de Esquadra", diz que estão a trabalhar para cumprir a ordem do Tribunal Superior da Catalunha com “proporcionalidade” e adequando-se “a cada situação”.A Polícia nacional espanhola está a impedir a realização do referendo na Catalunha. Já se registaram alguns incidentes, esta manhã, com as autoridades a forçarem a entrada num Centro Desportivo de Barcelona.Nas ruas, há filas com milhares de eleitores que tentam votar e nesta altura, como nos relata a correspondente da RTP, Daniela Santiago.Os agentes partiram os vidros da porta, cortaram com alicate os cadeados e entraram na escola que tinha, à porta, um trator estacionado, precisamente para vedar o acesso da polícia.Numa outra escola, junto à Sagrada Família, em Barcelona, mantêm-se centenas de pessoas que têm, por um lado, lançado gritos de "votaremos", por outro, têm também sido feito apelos a uma resistência pacífica.Nas redes sociais surgem algumas fotos de pessoas que terão ficado feridas quando a polícia tentou entrar nas assembleias de voto.O Presidente da Catalunha já votou, escolhendo uma outra assembleia de voto, a de Cornellá del Terri [Girona], depois de a Guardia Civil ter encerrado a assembleia onde deveria votar.A policía abriu caminho para a assembleia de voto, quebrando as portas de vidro e avançado para apreender o material de voto.Enric Millo, delegado do Governo na Catalunha, critica a passividade dos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, que levou a que a Policía Nacional e Guardia Civil tivessem de intervir. “O objetivo é o material eleitoral, não as pessoas. Pedimos compreensão e colaboração. Vemo-nos obrigados a fazer aquilo que não queremos. A declaração desta manhã [de que se pode votar em qualquer assembleia de voto] torna mais visível que tudo isto é um engano, tudo é uma farsa”.Ante a passividade dos Mossos d' Esquadra, que não encerraram as assembleias de voto durante a noite, à hora da abertura das assembleias de voto, a Guardia Civil e a Polícia Nacional avançaram em força para impedir a votação. Como nesta assembleia, onde deveria votar Puigdemont, o Presidente da Catalunha.Em alguns pontos de Barcelona, há registo da intervenção da Policía Nacional para tentar impedir a votação, perante centenas de pessoas que se juntam junto às assembleias de voto para tentar que o referendo se realize.O governo espanhol emitiu uma primeira reação ao anúncio de que se poderá votar em qualquer assembleia. “Pela primeira vez, mudam-se as regras 45 minutos antes”, falando de farsa eleitoral e dizendo que o governo catalão “liquidou qualquer vestígio de respeitabilidade democrática”.Já foram encerradas mais de noventa escolas e requisitaram as urnas em diversas assembleias de voto.Começam a surgir imagens de assembleias de voto onde chega a polícia, no sentido de impedir a realização do referendo.Os Mossos d'Esquadra já tinham garantido que só irão fechar as assembleias sem violência.As assembleias de voto devem abrir às 9h00 em Espanha, 8h00 em Portugal. Em alguns locais, há já longas filas de eleitores para votar."Estou aqui para evitar que a polícia feche o colégio eleitoral e para exercer o meu direito de voto", explicou Pau Suris à agência Lusa na fila cada vez mais compacta em frente à escola Rainha Violant, no Bairro de Gràcia, em Barcelona.Este apoiante da causa separatista, que chegou às 05:00 (04:00), assegura que os presentes irão utilizar uma "resistência pacífica" no caso de a polícia tentar fechar o colégio eleitoral.As urnas começaram a chegar e os colégios eleitorais estão a ser constituídos nos centros de votação ainda abertos na Catalunha.Durante a madrugada, Jordi Turull, porta-voz da Generalitat, anunciou que os eleitores vão poder votar em qualquer assembleia de voto. Uma forma de contornar o fecho de parte das assembleias de voto.Para votar, os eleitores precisam apenas de apresentar os documentos de identificação e número de eleitor, podendo ainda ser utilizados os boletins com formato oficial que tenham sido impressos em casa.Turull garante que o referendo “vai realizar-se”, apesar do Tribunal Constitucional o ter considerado ilegal e depois de várias medidas tomadas por Madrid para impedir a votação.