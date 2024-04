Chama olímpica entregue a França

A entrega do testemunho aos franceses aconteceu numa cerimónia simbólica, no icónico Estádio Panatenaico, na capital grega.



O jogador de polo aquático grego Ioannis Fountúlis foi o último a transportar a tocha olímpica e usou a chama para acender uma pira no estádio.



Depois, a tocha foi entregue ao Presidente do Comité dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet.



A cerimónia marcou o fim da passagem de onze dias da tocha olímpica pela Grécia e sinalizou a entrega do testemunho aos franceses.



A tocha chegará a Marselha no dia 8 de maio, depois de uma viagem pelo Mediterrâneo, a bordo do navio Belém.